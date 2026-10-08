Котяков: Более 40 социальных выплат проиндексируют с 1 февраля 2027 года

В России с 1 февраля 2027 года планируется проиндексировать более 40 видов социальных выплат, пособий и компенсаций. Их размеры увеличат с учётом фактической инфляции за 2026 год. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в ходе Всероссийской недели охраны труда, которая проходит на федеральной территории «Сириус».

Повышение затронет в том числе материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребёнка и ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, включая людей с инвалидностью и ветеранов.

Согласно предварительным расчётам Минтруда, материнский капитал на первого ребёнка в 2027 году может вырасти до 778,5 тысячи рублей. На второго ребёнка сумма впервые превысит миллион рублей и составит около 1,029 миллиона, если семья ранее не получала маткапитал на первенца.

Изменения предусмотрены и для пенсионеров. Страховые пенсии в 2027 году планируется повысить дважды. Первая индексация пройдёт 1 февраля по фактической инфляции, которую сейчас оценивают в 6,8%. Второе повышение запланировано на 1 апреля — дополнительно на 3,3%. По данным, приведённым в докладе министра, индексация страховых пенсий затронет около 37,5 миллиона россиян.

Отдельно с 1 января намерены увеличить единое пособие и другие меры поддержки, размер которых зависит от прожиточного минимума. В проекте бюджета на это предусмотрено повышение на 6,8%.

При этом окончательные размеры февральской индексации станут известны после подведения итогов инфляции за 2026 год. Нынешние процентные показатели и суммы ряда выплат пока остаются плановыми.