Минимальная пенсия неработающих москвичей вырастет до 28 580 рублей

Минимальная пенсия неработающих пенсионеров в Москве с учётом городской доплаты с 1 января 2027 года составит 28 580 рублей в месяц. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров-москвичей с учётом городской доплаты увеличится до 28 580 рублей в месяц», — написал градоначальник в своём канале в мессенджере Max.

Повышение предусмотрено в рамках изменения социальных выплат в столице. Как сообщил Собянин, с 1 января 2027 года пособия и выплаты семьям с детьми, пожилым горожанам и людям с инвалидностью проиндексируют на 4,3%.

Ранее Life.ru рассказал, кому в ноябре увеличат пенсию без заявлений и очередей. Речь идёт не об общей индексации, а об индивидуальных перерасчётах, которые Социальный фонд проведёт самостоятельно. Так, в первую очередь прибавка ожидает пожилых людей, отметивших 80-летие в октябре. Для них фиксированная часть страховой пенсии по старости увеличивается вдвое — с 9584,69 до 19 169,38 рубля.