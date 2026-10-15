Прибавка придёт сама: Кому в ноябре увеличат пенсию без заявлений и очередей

В ноябре 2026 года отдельным категориям российских пенсионеров увеличат выплаты без подачи заявлений. Речь идёт не об общей индексации, а об индивидуальных перерасчётах, которые Социальный фонд проведёт самостоятельно. Об этом RT рассказал директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

В первую очередь прибавка ожидает пожилых людей, отметивших 80-летие в октябре. Для них фиксированная часть страховой пенсии по старости увеличивается вдвое — с 9584,69 до 19 169,38 рубля. Дополнительно предусмотрена надбавка на уход, которая в 2026 году составляет 1413,86 рубля. Для её назначения не требуется оформлять ухаживающего человека.

Аналогичное повышение фиксированной выплаты положено гражданам, которым впервые установили инвалидность I группы. Однако получить двойную прибавку одновременно по возрасту и состоянию здоровья нельзя. Если выплату уже увеличили по одному основанию, повторного удвоения не будет.

Изменения коснутся и бывших работников угольной отрасли, а также членов лётных экипажей гражданской авиации. С 1 ноября для них проведут очередной ежеквартальный пересмотр специальных доплат. Итоговая сумма определяется индивидуально с учётом профессионального стажа, заработка и поступивших страховых взносов.

Кроме того, повышение предусмотрено для граждан, завершивших трудовую деятельность. После увольнения размер пенсии пересчитывают с учётом индексаций, не отражённых ранее в выплачиваемой сумме.

«Никаких заявлений не требуется — СФР получает сведения от работодателя», — пояснил Поздняков.

Прибавка начисляется со следующего месяца после прекращения работы, хотя фактически деньги могут поступить позднее.

Ранее Life.ru сообщал, каким категориям пожилых россиян увеличат пенсии в ноябре 2026 года. Издание уточняло, что размер специальных доплат бывшим шахтёрам и авиаторам зависит от продолжительности работы в особых условиях и дополнительных страховых перечислений работодателей.