Ноябрьский перерасчёт без заявлений: Названы категории пожилых людей, которым повысят пенсии

В ноябре 2026 года в России повысят пенсии нескольким категориям граждан. Изменения затронут в том числе бывших работников угольной промышленности и гражданской авиации, а также пенсионеров старше 80 лет и получателей инвалидности I группы.

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала «Парламентской газете», кому положен перерасчёт. В ряде случаев выплаты увеличат автоматически, без подачи заявления.

С 1 ноября пересмотрят ежемесячные доплаты бывшим шахтёрам и членам лётных экипажей. Размер прибавки будет зависеть от продолжительности специального стажа, условий труда и суммы дополнительных страховых взносов работодателей за предыдущий квартал.

Повышение также получат пенсионеры, которым в октябре исполнилось 80 лет, и граждане, впервые получившие инвалидность I группы в том же месяце. Для них фиксированная выплата к страховой пенсии увеличится вдвое — с 9584,69 до 19 169,38 рубля.

При этом получить двойное увеличение по двум основаниям одновременно нельзя. Если человек одновременно достиг 80-летнего возраста и впервые получил инвалидность I группы, законодательство не предусматривает сложения двух повышений.

Перерасчёт предусмотрен и для пенсионеров, которые содержат нетрудоспособных членов семьи. Кроме того, на изменение размера выплаты могут рассчитывать пожилые россияне, недавно прекратившие трудовую деятельность.

Таким образом, ноябрьское повышение затронет несколько групп получателей. Часть перерасчётов будет проведена автоматически, а размер некоторых доплат определят с учётом индивидуальных обстоятельств и дополнительных страховых отчислений.