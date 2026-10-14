Россиянам назвали размер пособия за уход за гражданами старше 80 лет
Депутут Бессараб: В пенсию входит выплата для ухода за инвалидами I группы
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Россиянам, которые ухаживают за людьми старше 80 лет и инвалидами I группы, предусмотрена выплата в размере 1,2 тысячи рублей. Об этом изданию «Lenta.ru» рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.
По словам парламентария, эта сумма уже включена в состав пенсии получателя. Таким образом, отдельную выплату пенсионер получает вместе с основной пенсией.
«Что касается ухода за пожилым лицом, которому уже исполнилось 80 лет, или инвалидом I группы, это сумма в размере 1,2 тысячи рублей», — пояснила Бессараб.
Оформить договор об уходе за инвалидом можно с любым неработающим человеком трудоспособного возраста. Для этого соответствующие документы необходимо предоставить в Социальный фонд России.
При этом период ухода учитывается при формировании будущей пенсии ухаживающего. За каждый год ухода за инвалидом I группы или человеком старше 80 лет начисляется 1,8 пенсионного балла.
Отдельная выплата предусмотрена для тех, кто ухаживает за больным ребёнком. Сейчас она составляет 11,6 тысячи рублей и доступна любому человеку трудоспособного возраста.
С февраля 2027 года размер этой выплаты будет индексироваться.
Система поддержки россиян старшего возраста в последние годы менялась. С 2025 года надбавка за уход за людьми старше 80 лет и инвалидами I группы стала назначаться без заявления и ежегодно индексироваться. Размер выплаты также постепенно увеличивается вместе с индексацией. В 2026 году надбавка за уход составляет 1413,86 рубля, а фиксированная часть страховой пенсии для получателей старше 80 лет удваивается. Отдельно учитывается сам период ухода. За полный год ухода за человеком старше 80 лет или инвалидом I группы можно получить 1,8 пенсионного балла и год страхового стажа при соблюдении условий его оформления. При этом правила подтверждения таких периодов вскоре изменятся. С 1 января 2027 года периоды ухода, начавшиеся после этой даты, потребуется подтверждать каждые 12 месяцев через Социальный фонд, МФЦ или «Госуслуги».
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