Россиянам назвали размер пособия за уход за гражданами старше 80 лет

Россиянам, которые ухаживают за людьми старше 80 лет и инвалидами I группы, предусмотрена выплата в размере 1,2 тысячи рублей. Об этом изданию «Lenta.ru» рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

По словам парламентария, эта сумма уже включена в состав пенсии получателя. Таким образом, отдельную выплату пенсионер получает вместе с основной пенсией.

«Что касается ухода за пожилым лицом, которому уже исполнилось 80 лет, или инвалидом I группы, это сумма в размере 1,2 тысячи рублей», — пояснила Бессараб.

Оформить договор об уходе за инвалидом можно с любым неработающим человеком трудоспособного возраста. Для этого соответствующие документы необходимо предоставить в Социальный фонд России.

При этом период ухода учитывается при формировании будущей пенсии ухаживающего. За каждый год ухода за инвалидом I группы или человеком старше 80 лет начисляется 1,8 пенсионного балла.

Отдельная выплата предусмотрена для тех, кто ухаживает за больным ребёнком. Сейчас она составляет 11,6 тысячи рублей и доступна любому человеку трудоспособного возраста.

С февраля 2027 года размер этой выплаты будет индексироваться.