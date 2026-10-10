Пенсия растёт даже без работы: За какие периоды россиянам начисляют стаж и баллы

В России в страховой стаж для назначения пенсии включаются не только годы официальной работы, но и некоторые периоды, когда человек не трудился и за него не уплачивались страховые взносы. Об этом РИА «Новости» рассказал депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ).

«В стаж засчитываются периоды, когда человек не работал и страховые взносы за него не отчислялись. Это военная служба, включая службу по контракту. Больничные. И, разумеется, в стаж засчитывают уход за детьми — одним из родителей за каждым ребёнком до достижения им полутора лет», — пояснил парламентарий.

По словам Коломейцева, в страховой стаж также включают время ухода за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет. Кроме того, учитываются периоды получения пособия по безработице, участия в оплачиваемых общественных работах и переезда в другую местность по направлению службы занятости.

Право на зачёт стажа предусмотрено и для супругов военнослужащих или дипломатов, которые проживали вместе с ними в местности, где не было возможности трудоустроиться. Отдельно депутат упомянул периоды содержания под стражей, отбывания наказания и временного отстранения от должности для граждан, необоснованно привлечённых к уголовной ответственности и впоследствии реабилитированных.

Парламентарий напомнил, что при расчёте страховой пенсии учитываются не только годы стажа, но и индивидуальные пенсионные коэффициенты. За каждый полный год ухода за первым ребёнком начисляется 1,8 балла, за вторым — 3,6, за третьим и последующими — 5,4. Год службы в армии по призыву, а также ухода за инвалидом I группы или человеком старше 80 лет оценивается в 1,8 балла.

При этом Коломейцев подчеркнул важное условие: нестраховые периоды засчитываются только в том случае, если до них или после них человек официально работал либо занимался другой деятельностью, за которую уплачивались страховые взносы. Таким образом, накопить необходимый страховой стаж исключительно за счёт периодов без работы не получится. Это правило также закреплено в разъяснениях Социального фонда России.

Ранее Life.ru рассказывал о способах увеличить будущую пенсию за счёт ухода за детьми и пожилыми родственниками. Экономист Игорь Балынин объяснил, что за такие социально значимые периоды начисляются дополнительные пенсионные баллы. Например, мать четверых детей, посвятившая уходу за каждым из них по полтора года, может получить в общей сложности 24,3 балла, которые повлияют на размер её будущей пенсии.