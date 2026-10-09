Уход за детьми и пожилыми принесёт прибавку: Как получить дополнительные баллы к пенсии

Россияне могут увеличивать будущую пенсию не только благодаря официальной работе, но и за счёт ухода за детьми, пожилыми родственниками и других социально значимых периодов. За такое время государство начисляет специальные коэффициенты, влияющие на размер выплат. Об этом RT рассказал экономист Игорь Балынин.

По словам специалиста, количество пенсионных баллов у каждого гражданина рассчитывается индивидуально. Основную роль играют страховые взносы, которые работодатели перечисляют за сотрудников. Однако определённые жизненные обстоятельства тоже позволяют пополнить пенсионные накопления.

В частности, за каждый год ухода за первенцем до достижения им полутора лет положено 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). При появлении второго ребёнка показатель увеличивается до 3,6, а за третьего и каждого последующего начисляют уже по 5,4 балла ежегодно.

«Так, например, ИПК за социально значимые периоды начисляются за каждый год периода ухода одного из родителей за первым ребёнком до достижения им возраста полутора лет — 1,8», — пояснил Балынин.

В качестве примера эксперт рассмотрел ситуацию с многодетной матерью. Если женщина воспитывала четверых детей и находилась в отпуске по уходу за каждым по полтора года, суммарно она сможет получить 24,3 пенсионного балла. Кроме того, при соблюдении установленных законодательством требований такая россиянка вправе завершить трудовую деятельность и оформить страховую пенсию уже в 56 лет.

Дополнительные коэффициенты предусмотрены и за другие периоды. В частности, их можно заработать во время ухода за человеком с инвалидностью I группы, ребёнком-инвалидом или гражданином старше 80 лет. Аналогичные правила распространяются на прохождение срочной военной службы и пребывание в добровольческих формированиях.

Ранее Life.ru рассказывал, как избежать ошибок при начислении пенсионного стажа и баллов. Россиянам рекомендовали заранее проверять сведения в Социальном фонде, поскольку некоторые периоды работы или социально значимой деятельности могут оказаться неучтёнными. Особое внимание стоит уделить времени ухода за детьми до полутора лет, пожилыми людьми старше 80 лет и инвалидами I группы, а также прохождению срочной службы в армии.