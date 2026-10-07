Россиянам объяснили, как избежать проблем со стажем при назначении пенсии

Ошибки в трудовой книжке и индивидуальном лицевом счёте могут привести к тому, что часть стажа не учтут при назначении пенсии. Кандидат экономических наук Наталья Орлова в комментарии URA.ru посоветовала россиянам после 50 лет заранее проверить сведения в Социальном фонде России, не откладывая это до выхода на заслуженный отдых.

Среди частых проблем эксперт назвала опечатки в фамилии, дате и месте рождения, отсутствие обязательных реквизитов, нечитаемые печати и незаверенные исправления в трудовой книжке. Сложности могут возникнуть и со сведениями о предприятиях, закрывшихся в 1990-е годы без передачи кадровых документов в архив.

«Не надо откладывать этот процесс и ждать наступления возраста выхода на пенсию. Лучше наслаждаться заслуженным отдыхом, а не бегать по судам и платить из своего кармана за чужие ошибки», — сказала Орлова.

Для проверки эксперт рекомендует заказать выписку из индивидуального лицевого счёта через «Госуслуги», СФР или МФЦ и сравнить её с трудовой книжкой. Обратить внимание стоит на пропавшие места работы, неверные даты, ошибки в расчёте стажа и пенсионных коэффициентов, а также отсутствие социально значимых периодов.

К последним относятся, в частности, служба в армии по призыву, уход за ребёнком до полутора лет и уход за инвалидом I группы или человеком старше 80 лет. По данным СФР, такие промежутки при соблюдении предусмотренных законом условий включаются в страховой стаж и дают пенсионные коэффициенты, несмотря на отсутствие страховых взносов.

Если в лицевом счёте обнаружилась неточность, можно подать заявление о корректировке в Соцфонд и приложить подтверждающие документы. В сложных случаях вопрос может решаться через суд.

Ранее Life.ru рассказывал, как россияне могут увеличить будущую пенсию примерно на 10% всего за год. Для этого можно отложить её оформление на 12 месяцев и продолжить официально работать. В таком случае фиксированная выплата увеличивается на 5,6%, а к уже накопленным пенсионным баллам применяется повышающий коэффициент 1,07. Дополнительные баллы за это время формируются и за счёт страховых взносов работодателя.