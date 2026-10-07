Россиянам объяснили, как сохранить пенсию при переезде за границу

Переезд на ПМЖ за границу не отменяет назначенную в России страховую пенсию. Но чтобы продолжать её получать, нужно ежегодно подтверждать факт нахождения в живых. Об этом «Газете.ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Заявление о выезде подают не раньше чем за месяц до предполагаемой даты. Принимают его Социальный фонд, «Госуслуги» и МФЦ по месту выплаты пенсии. Деньги перечисляют в рублях на счёт в российской кредитной организации. Получать их может и представитель по доверенности. Доставка — через банк или отделение почтовой связи.

Для продления выплаты нужно подтвердить, что пенсионер жив. Документ выдаёт российский нотариус или компетентный орган иностранного государства. Также можно явиться лично или подать заявление на «Госуслугах».

Лично обратиться можно в подразделение Соцфонда, дипломатическое представительство или консульское учреждение России. Если подтверждение не поступит, перечисление приостановят. После подачи документов выплату возобновят с первого числа следующего месяца — при условии, что с момента прекращения прошло не больше десяти лет.

Пенсию за пропущенный период выплатят не более чем за три года, предшествовавшие восстановлению. При переезде из одной зарубежной страны в другую нужно уведомить выплачивающий орган и сообщить новый адрес проживания.

А ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в 2027 году страховые пенсии проиндексируют дважды. На 1 февраля намечено повышение на 6,8%, а на 1 апреля — ещё на 3,3%.