Прибавка за год: Россиянам объяснили, как увеличить будущую пенсию на 10%

Будущая пенсия может вырасти примерно на 10%, если отложить её оформление на год и продолжить официально работать, рассказала экономист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Орлова. По её словам, при отсрочке назначения пенсии по старости на общих основаниях фиксированная выплата увеличивается за год на 5,6%.

При этом к накопленным пенсионным баллам применяется повышающий коэффициент 1,07. Дополнительно баллы формируются за счёт взносов работодателя. Итоговая прибавка зависит от индивидуального расчёта.

Однако ради более высокой пенсии придётся временно отказаться от её получения. Принимая решение, стоит учитывать здоровье и планы на отдых. Перед отсрочкой лучше проверить стаж и баллы, заказав выписку из индивидуального лицевого счёта через «Госуслуги» или СФР, заключила собеседница URA.ru.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2027 году страховые пенсии проиндексируют дважды. На 1 февраля намечено повышение на 6,8%, а на 1 апреля — ещё на 3,3%.