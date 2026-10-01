Средний размер страховой пенсии по старости достигнет 29,9 тысячи рублей

Средний размер пенсии по старости к концу 2027 года составит 29 904 рубля. Такие данные привело правительство России в сообщении о проекте бюджета Социального фонда.

Страховые пенсии в следующем году планируют индексировать дважды. С 1 февраля выплаты увеличат на 6,8%, ориентируясь на уровень инфляции за 2026 год.

Затем с 1 апреля страховую часть пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3%. Соответствующие расходы предусмотрены в проекте нового трёхлетнего бюджета Социального фонда.

Документ внесли в Государственную думу в составе бюджетного пакета. Помимо пенсионных выплат, в нём учтена индексация социальных пособий.

Таким образом, размер средней пенсии по старости к концу 2027 года должен достичь 29 904 рублей, сообщили в кабмине.