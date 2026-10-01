Средний размер страховой пенсии по старости достигнет 29,9 тысячи рублей
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Средний размер пенсии по старости к концу 2027 года составит 29 904 рубля. Такие данные привело правительство России в сообщении о проекте бюджета Социального фонда.
Страховые пенсии в следующем году планируют индексировать дважды. С 1 февраля выплаты увеличат на 6,8%, ориентируясь на уровень инфляции за 2026 год.
Затем с 1 апреля страховую часть пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3%. Соответствующие расходы предусмотрены в проекте нового трёхлетнего бюджета Социального фонда.
Документ внесли в Государственную думу в составе бюджетного пакета. Помимо пенсионных выплат, в нём учтена индексация социальных пособий.
Таким образом, размер средней пенсии по старости к концу 2027 года должен достичь 29 904 рублей, сообщили в кабмине.
Вопрос индексации пенсий в 2027 году обсуждался задолго до внесения нового бюджета в Госдуму. Ранее Life.ru писал, что страховые пенсии планируют повысить в два этапа — 1 февраля и 1 апреля 2027 года. Позже министр труда Антон Котяков сообщил, что средняя страховая пенсия по старости после предусмотренных повышений может достичь 29,9 тысячи рублей. При этом окончательные параметры выплат должны быть закреплены в бюджете Социального фонда на 2027 год.
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