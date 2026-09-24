Котяков: Средняя пенсия по старости может вырасти на 2,6 тысячи в 2027 году

Средняя страховая пенсия по старости в России в 2027 году может увеличиться суммарно на 2,6 тысячи рублей и достигнуть 29,9 тысячи. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

По словам главы Минтруда, речь идёт о среднем размере выплаты по итогам предусмотренного на следующий год повышения.

«В среднем страховые пенсии по старости суммарно увеличатся на 2,6 тысячи рублей, таким образом в среднем страховые пенсии по старости в 2027 году составят 29,9 тысячи рублей», — заявил Котяков. Окончательные параметры пенсионных выплат будут закреплены в бюджете Социального фонда России на 2027 год.

Ранее Life.ru писал, что в проект бюджета России на 2027–2029 годы заложили две индексации страховых пенсий в 2027 году. С 1 февраля выплаты планируют увеличить на 6,8%, а с 1 апреля — ещё на 3,3%. После двух повышений средняя страховая пенсия по старости должна составить 29 904 рубля.