В проект бюджета России заложили два повышения страховых пенсий в 2027 году

Страховые пенсии в России в 2027 году проиндексируют дважды. С 1 февраля выплаты увеличат на 6,8%, а с 1 апреля — ещё на 3,3%, что заложено пакет законопроектов о бюджете страны на 2027–2029 годы. Об этом сообщила пресс-служба Минфина РФ.

Первое повышение проведут по уровню инфляции за предыдущий год. Апрельская индексация будет дополнительной — с учётом темпа роста заработных плат. После двух повышений средний размер пенсии по старости к концу 2027 года должен составить 29 904 рубля.

Средства на индексацию пенсий и пособий уже предусмотрены в проекте федерального бюджета. Ранее Минфин внёс в правительство пакет законопроектов о бюджете страны на 2027–2029 годы.

Ранее Life.ru рассказывал о двухэтапной индексации страховых пенсий в 2027 году. До появления новых параметров бюджета эксперты отмечали, что выплаты планируется пересчитать 1 февраля и 1 апреля, причём первое повышение будет зависеть от инфляции, а второе — от финансовых показателей Социального фонда.