Ветеранам повысят выплаты в октябре 2026: точные суммы и как оформить статус Оглавление Федеральный и региональный ветеран труда — в чём разница Кто может получить статус: условия и стаж Сколько доплачивают к пенсии в 2026 году Даёт ли статус право на досрочную пенсию Как оформить статус FAQ — ответы на вопросы Сколько доплачивают к пенсии за звание «ветеран труда» в 2026 году? Чем федеральный ветеран труда отличается от регионального? Даёт ли статус «ветеран труда» право на досрочную пенсию? Какой стаж нужен для получения статуса «ветеран труда»? Как оформить статус ветерана труда? Сколько доплачивают к пенсии ветеранам труда в 2026 году, в чём разница между федеральным и региональным статусом и как оформить льготы — на Life.ru. Выплаты ветеранам труда в 2026 году: сколько составляют. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ветеран труда — не просто почетная запись, но и статус, дающий право на получение ряда важных льгот: ежемесячная доплата к пенсии, скидка на коммуналку, бесплатный проезд, льготное зубопротезирование. Правда, далеко не все граждане, заслуживающие этого звания, оформляют его, так как считают, что процедура сложная. Life разобрался, кому именно положен статус ветерана труда, как его оформить, сколько платят в 2026 году и в чем разница между федеральным и региональным званием.

Федеральный и региональный ветеран труда — в чём разница

В России существует два вида статуса: федеральный и региональный. Федеральный действует по всей стране — переезжаете, льготы едут с вами. Региональный работает только в том субъекте, где его присвоили, а значит, если сменили регион — местные меры поддержки закончились и их нужно оформлять заново по правилам нового региона, что не всегда возможно, так как требования для получения звания везде разные.

Закон не запрещает иметь оба одновременно — если человек соответствует условиям обеих программ, каждое оформляется отдельно.

Кто может получить статус: условия и стаж

Но кто же может получить федеральный статус и что для этого нужно? Необходимо выполнить два условия:

Первое — иметь награды. Подойдут ордена, медали, почётные звания (СССР или РФ), почётные грамоты и благодарности Президента РФ, ведомственные знаки отличия за заслуги в труде при стаже в соответствующей отрасли не менее 15 лет. К слову, с 1 января 2026 года перечень расширился, и теперь стали учитывать и ведомственные награды Центрального банка РФ. Так почётная грамота Банка России официально стала ведомственным знаком отличия, дающим право на звание «Ветеран труда», что дало возможность получить статус этот многим работникам финансовой сферы, включая тех, кто был награждён до вступления поправки в силу;

Второе — иметь достаточный страховой стаж. Нужно официально отработать не менее 25 лет мужчинам и 20 лет женщинам. А вот для тех, кто начал трудиться несовершеннолетним в годы Великой Отечественной войны, работает другое правило — им иметь награды необязательно, достаточно стажа 40 лет мужчинам и 35 лет женщинам.

Для регионального звания условия устанавливают местные власти, и они сильно различаются. Несколько примеров:

Республика Карелия: мужчины от 55 лет с общим стажем от 30 лет, из которых минимум 20 лет — работа в Карелии. Для женщин — от 50 лет, со стажем 25 лет, из которых 15 в регионе. Это касается тех, у кого есть награды, подойдут и региональные, например, почётная грамота Президиума ВС Карелии, орден «Сампо», медаль «За заслуги перед Республикой Карелия», медаль М. П. Пименова, почётные звания Карелии. Если наград нет, необходимый стаж увеличивается на 5 лет.

Ставропольский край: для звания «Ветеран труда Ставропольского края» требуется стаж от 40 лет (мужчины, возрастом минимум 60 лет) и 35 лет (женщины, возрастом минимум 55 лет), где 20 лет стаж в крае, а также необходимо постоянное проживание в крае. Региональные награды — медаль «За заслуги перед Ставропольским краем», «За доблестный труд» или «За поддержку СВО».

Ямало-Ненецкий АО: мужчины должны иметь 30 лет стажа работы в ЯНАО, женщины - 25 лет. Оленеводы, чумработницы, рыбаки, охотники: на 5 лет меньше — 25 / 20 лет соответственно. Также для получения звания с 1 января 2026 года нужен не только стаж, но и одна из региональных наград ЯНАО (премии, ордена, медали, знаки отличия, почётные звания округа, награды губернатора).

Сколько доплачивают к пенсии в 2026 году

Доплата для ветеранов труда в регионах. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Самое главное, нужно понимать, что у ветеранов труда нет федеральной ЕДВ - их ежемесячная денежная выплата устанавливается и индексируется регионами. Именно поэтому федеральная индексация 5,6%, проведённая с 1 февраля 2026 года по Постановлению Правительства РФ не касается ветеранов труда напрямую, она в первую очередь относится к людям с инвалидностью, ветеранам боевых действий, участникам СВО и другим федеральным льготникам. Но регионы, которые привязывают свои выплаты к федеральному коэффициенту, могут проиндексировать и ЕДВ ветеранам труда на те же 5,6% — либо установить свой процент, либо не индексировать вовсе. Граждане часто путаются в этих моментах, поэтому мы и обратили на это особое внимание.

Ну а вот суммы ЕДВ ветеранам труда в нескольких регионах на 2026 год:

Помимо ЕДВ, ветераны труда получают скидку 50% на оплату ЖКУ, бесплатный или льготный проезд в общественном транспорте, льготное зубопротезирование, компенсацию за телефонную связь, бесплатные санаторные путёвки при наличии показаний. В совокупности экономия может достигать 3 000 рублей в месяц. Подробно о том, какие преференции даёт статус ветерана труда, а также какие льготы положены ветеранам труда рассказали в наших материалах.

Даёт ли статус право на досрочную пенсию

Здесь ответим коротко — нет. Сам по себе статус «Ветеран труда» не является основанием для досрочного выхода на пенсию.

Досрочная пенсия назначается по другим основаниям:

длительный страховой стаж: мужчины со стажем не менее 42 лет и женщины — не менее 37 лет могут выйти на пенсию на 2 года раньше, но не ранее 60 лет.

работа в районах Крайнего Севера и приравненных местностях.

вредные и опасные условия труда.

работа педагогом или медиком при выработке профильного стажа.

И хотя некоторые депутаты предлагают разрешить ветеранам труда выходить на пенсию на год раньше установленного возраста, пока это лишь инициатива.

Как оформить статус

На сегодняшний день звание «ветеран труда» не присваивается автоматически, поэтому нужно подавать заявление самостоятельно. С 1 января 2026 года в большинстве случаев гражданам не нужно предъявлять удостоверение каждый раз для получения льгот, но сам статус по-прежнему требует оформления.

Пошаговая инструкция:

Соберите документы: паспорт РФ, трудовая книжка (или выписка из электронной), документы о наградах, фотография 3×4 см, пенсионное удостоверение (если есть). При необходимости архивные справки, подтверждающие стаж.

Подайте заявление одним из способов: через портал «Госуслуги» (заполнить форму онлайн, загрузить сканы документов и фото), через МФЦ или лично в отделе социальной защиты по месту жительства.

Дождитесь решения: срок рассмотрения от 10 до 30 рабочих дней в зависимости от региона. Услуга бесплатна.

Получите удостоверение: заберите в соцзащите или МФЦ при положительном решении.

Кто может оформить статус ветерана труда. Фото © ТАСС / Евгений Разумный

В сентябре 2026 года Минтруд предложил упростить процедуру. Сведения о наградах планируют размещать в Единой цифровой платформе в социальной сфере (ГИС «ЕЦП»). Если законопроект примут, гражданам больше не придётся самостоятельно собирать справки о наградах, ведомства будут передавать данные напрямую в систему.

FAQ — ответы на вопросы

Сколько доплачивают к пенсии за звание «ветеран труда» в 2026 году?

Единой федеральной суммы нет, размер ЕДВ устанавливают регионы. В Москве платят 1 328 рублей, в Санкт-Петербурге — 1 287 рублей, в Ставропольском крае — 2 133,61 рубля, в Адыгее — 1 640,80 рубля, в Алтайском крае — 935 рублей. Кроме того, ветераны получают скидку 50% на ЖКУ, бесплатный проезд и другие льготы.

Чем федеральный ветеран труда отличается от регионального?

Федеральное звание действует по всей России, а следовательно при переезде льготы сохраняются и в новом регионе. Региональное работает только в субъекте присвоения: сменили регион — льготы прекратились. Условия для федерального статуса единые (награды + стаж 25/20 лет), для регионального — устанавливает каждый субъект.

Даёт ли статус «ветеран труда» право на досрочную пенсию?

Нет. Звание само по себе не влияет на пенсионный возраст. Досрочный выход возможен по другим основаниям: длительный стаж (42 года для мужчин, 37 для женщин), работа на Севере, вредные условия, педагогический или медицинский стаж.

Какой стаж нужен для получения статуса «ветеран труда»?

Для федерального звания — не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, плюс 15 лет в отрасли, если награда ведомственная. Для тех, кто начал работать в годы ВОВ несовершеннолетним, — 40 лет (мужчины) и 35 лет (женщины), награды не нужны. Региональные требования могут отличаться — от тех же 25/20 до 40/35 лет.

Как оформить статус ветерана труда?

Подготовьте документы (паспорт, трудовая, наградные документы, фото 3×4), подайте заявление через Госуслуги, МФЦ или соцзащиту. Решение принимают за 10–30 рабочих дней. Услуга бесплатна. Если Минтруд добьётся принятия нового закона, процедуру упростят и награды будут проверять автоматически через цифровую систему.

Авторы Андрей Ананьев