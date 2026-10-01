Рубль вошёл в пятёрку самых укрепившихся к доллару валют в сентябре

Российский рубль по итогам сентября вошёл в пятёрку мировых валют, сильнее всего укрепившихся к доллару. За месяц его курс вырос на 1,39%, следует из анализа РИА «Новости» данных биржевых площадок.

Российская валюта заняла четвёртое место. Лидером оказался казахстанский тенге, прибавивший 5,24%, следом расположились японская иена с ростом на 2,13% и южнокорейская вона — на 1,79%.

Замкнула первую пятёрку исландская крона, которая укрепилась к доллару на 0,69%. Таким образом, рубль по темпам роста уступил трём валютам, но опередил исландскую.

Самое заметное падение за месяц показал мексиканский песо — минус 5,57%. Новозеландский доллар потерял 4,43%, а чилийское песо — 4,29%.

В число наиболее подешевевших к американской валюте также вошли колумбийский песо, снизившийся на 3,85%, и шведская крона, потерявшая 3,67%.

Ранее Life.ru рассказывал, какие факторы будут определять курс рубля в октябре. Среди них эксперты называли решение Банка России по ключевой ставке, налоговый период, динамику импорта и экспорта, цены на энергоресурсы и валютные операции Минфина.