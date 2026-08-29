Две индексации и отдельная прибавка работающим: как вырастут пенсии в 2027 году

Страховые пенсии в России в 2027 году планируют повысить в два этапа — 1 февраля и 1 апреля. О предстоящем порядке индексации напомнил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Первое увеличение будет зависеть от фактической инфляции по итогам 2026 года. В апреле выплаты дополнительно скорректируют с учётом финансовых показателей Социального фонда. Конкретные проценты станут известны после окончания года.

Социальные пенсии и другие регулярные выплаты планируется пересчитать один раз — 1 апреля. При определении прибавки будут ориентироваться на изменение прожиточного минимума пенсионера.

Для работающих получателей предусмотрен отдельный механизм. С 1 августа Социальный фонд автоматически учтёт страховые взносы, перечисленные работодателями за предыдущий год. Максимальная прибавка при таком перерасчёте ограничена стоимостью трёх пенсионных коэффициентов.

Военные пенсии планируют проиндексировать в октябре. А надбавки отдельным льготным категориям, в том числе бывшим шахтёрам и лётчикам, будут пересматривать четыре раза в течение года.

С 1 февраля также ожидается индексация материнского капитала и социальных пособий. Их увеличение привяжут к фактической инфляции за 2026 год, поэтому окончательный коэффициент повышения определят позднее.

«Льготным категориям граждан, к примеру, бывшим лётчикам и шахтёрам, надбавки к их пенсиям будут пересматриваться четыре раза в год», — сказал депутат РИА «Новости».

В июле Life.ru уже подробно разбирал график повышения выплат в 2027 году. Помимо двух индексаций страховых пенсий, предусмотрены отдельные сроки для социальных и военных выплат, а также перерасчёт для работающих пенсионеров.