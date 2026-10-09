Экономист раскрыл, кому в ноябре увеличат пенсию почти на 11 тысяч рублей

В ноябре 2026 года некоторые российские пенсионеры начнут получать почти на 11 тысяч рублей больше. Повышение затронет граждан, отметивших 80-летие в октябре, а перерасчёт проведут без дополнительных обращений. Об этом «Газете.ru» рассказал экономист Игорь Балынин.

По словам специалиста, прибавка складывается из двух составляющих. Первая — увеличение фиксированной части страховой пенсии с 9584,69 до 19 169,38 рубля. Вторая — ежемесячная доплата на уход, достигающая 1413,86 рубля. Таким образом, общая сумма повышения в стандартном случае составит 10 998,55 рубля.

«Увеличение размера пенсионных выплат будет произведено автоматически, никаких заявлений подавать не нужно, у Социального фонда России есть вся необходимая информация», — подчеркнул Балынин.

Для наглядности эксперт привёл конкретный расчёт. Если раньше пожилой человек ежемесячно получал 33 129 рублей, после назначения дополнительных средств его доход увеличится до 44 127,55 рубля. Разница составит примерно 33,2%.

Однако рассчитывать на такую прибавку могут не все. Она положена получателям страховой пенсии по старости. Если фиксированную часть уже удвоили из-за инвалидности I группы, повторного повышения после восьмидесятилетия не предусмотрено.

Кроме того, ноябрьский перерасчёт может затронуть бывших работников угольной отрасли и членов экипажей гражданской авиации. Речь идёт о пенсионерах, успевших до 30 сентября предоставить ранее неучтённые сведения, влияющие на размер специальных доплат.

Сохраняется и августовское увеличение выплат работающим пенсионерам. В 2026 году его максимальная величина достигла 470,28 рубля. Конкретная сумма определяется пенсионными баллами, заработанными за предыдущий год.

Ранее Life.ru рассказывал, кому увеличат пенсионные выплаты в октябре. Дополнительные средства предусмотрены для граждан, которым в сентябре исполнилось 80 лет, а также для получателей страховой пенсии, впервые получивших I группу инвалидности. При этом повторно удваивать фиксированную часть по двум основаниям нельзя.