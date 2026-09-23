Кому повысят пенсии в октябре? Названы суммы прибавок

Россиянам, которым в сентябре исполнилось 80 лет или впервые установили I группу инвалидности, в октябре удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии. Она вырастет с 9584,69 до 19 169,38 рубля, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина.

Одновременно таким пенсионерам полагается надбавка на уход в размере 1413,86 рубля. В результате фиксированный компонент выплаты может достигнуть 20 583,24 рубля. При этом два основания не складываются: если выплату уже удвоили из-за I группы инвалидности, после 80-летия повторного повышения не будет.

Прибавку получат и пенсионеры, которые в сентябре набрали необходимый «северный» стаж. За 15 лет работы на Крайнем Севере фиксированную часть увеличивают на 50%, за 20 лет в приравненных местностях — на 30%. Для этого также требуется страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Для неработающих пенсионеров с подтверждёнными 30 годами сельского стажа предусмотрена надбавка в 25% фиксированной выплаты — 2396,17 рубля. Если необходимая информация уже есть у Социального фонда, перерасчёт проведут без заявления. В противном случае стаж придётся подтвердить документами.

Доплаты предусмотрены и для пенсионеров, содержащих нетрудоспособных родственников. За одного иждивенца положено около 3195 рублей, за двух — примерно 6390, а за трёх и более — 9584,69 рубля.

Ранее Life.ru рассказывал, кому автоматически пересчитают пенсию уже в октябре. В частности, россиянам, отметившим 80-летие в сентябре, ежемесячная выплата увеличится в общей сложности на 10 998,55 рубля за счёт удвоения фиксированной части и надбавки на уход.