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Опубликовано 21 сентября, 15:47

Можно работать и получать прибавку: Соцфонд разъяснил индексацию пенсий

Соцфонд: Работа не отменяет ежегодную индексацию пенсии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Страховые пенсии работающих россиян индексируются одновременно с выплатами неработающим пенсионерам. Повышение проводится ежегодно и не требует прекращать трудовую деятельность, сообщили в пресс-службе Соцфонда,

При назначении выплаты Социальный фонд сразу рассчитывает её с учётом действующей стоимости пенсионного коэффициента и актуального размера фиксированной части. Если человек продолжает работать, страховая пенсия в дальнейшем увеличивается во время ежегодных плановых индексаций.

Отдельно для трудоустроенных пенсионеров действует августовский перерасчёт. Он зависит от страховых взносов, которые работодатель перечислил за сотрудника в предыдущем году. Таким образом, продолжение работы само по себе не лишает россиянина ежегодного повышения страховой пенсии.

С 1 августа часть пенсионеров в России получит прибавку до 19,3%
С 1 августа часть пенсионеров в России получит прибавку до 19,3%

19 июля Life.ru писал, что с 1 августа Соцфонд автоматически пересчитал страховые пенсии работающим пенсионерам. Корректировка учитывала страховые взносы, поступившие за граждан в 2025 году.

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Полина Никифорова
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