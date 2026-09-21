Можно работать и получать прибавку: Соцфонд разъяснил индексацию пенсий
Соцфонд: Работа не отменяет ежегодную индексацию пенсии
Обложка © Life.ru
Страховые пенсии работающих россиян индексируются одновременно с выплатами неработающим пенсионерам. Повышение проводится ежегодно и не требует прекращать трудовую деятельность, сообщили в пресс-службе Соцфонда,
При назначении выплаты Социальный фонд сразу рассчитывает её с учётом действующей стоимости пенсионного коэффициента и актуального размера фиксированной части. Если человек продолжает работать, страховая пенсия в дальнейшем увеличивается во время ежегодных плановых индексаций.
Отдельно для трудоустроенных пенсионеров действует августовский перерасчёт. Он зависит от страховых взносов, которые работодатель перечислил за сотрудника в предыдущем году. Таким образом, продолжение работы само по себе не лишает россиянина ежегодного повышения страховой пенсии.
19 июля Life.ru писал, что с 1 августа Соцфонд автоматически пересчитал страховые пенсии работающим пенсионерам. Корректировка учитывала страховые взносы, поступившие за граждан в 2025 году.
Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.