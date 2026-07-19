Всем работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают выплаты без заявлений и походов по кабинетам

Социальный фонд России 1 августа выполнит плановый перерасчёт страховых пенсий по старости для продолжающих трудиться граждан. Об этом в разговоре с ТАСС напомнил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Корректировка будет произведена автоматически с учётом страховых взносов, уплаченных за 2025 год. Гражданам не нужно обращаться в Социальный фонд с заявлениями.

Перерасчёт выполняется на основе данных о стаже и страховых взносах, которые работодатели передают ведомству в рамках обязательной отчётности. Неважно, продолжает ли пенсионер работать в 2026 году или уже уволился — главное, чтобы за прошлый год за него были уплачены взносы.

К слову, с 1 августа 2026 года отдельные категории пенсионеров получат прибавку к выплатам. Перерасчёт ждёт работающих граждан, получателей накопительной пенсии, тех, кому в июле исполнилось 80 лет, инвалидов I группы и обладателей северного или сельского стажа. Работающим пенсионерам страховые выплаты скорректируют с учётом взносов за 2025 год, но не более трёх баллов, накопительные пенсии поднимут на 17,3%, а срочные выплаты — на 19,3%.