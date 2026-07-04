С 1 августа часть пенсионеров в России получит прибавку до 19,3%

С 1 августа 2026 года в России часть пенсионеров получит прибавку к выплатам за счёт пенсионных накоплений. Размер повышения составит 17,3% или 19,3% в зависимости от категории получателей. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

По его словам, увеличение коснётся тех, кому уже назначена накопительная пенсия через Социальный фонд России. В этом случае выплаты вырастут на 17,3%, а перерасчёт будет сделан автоматически — подавать заявление не потребуется.

«Прибавка относится к срочной пенсионной выплате. Она назначается на выбранный человеком срок минимум на десять лет», — цитирует депутата РИА «Новости».

Более высокая прибавка, 19,3%, предусмотрена для участников программы государственного софинансирования пенсий, а также для тех, кто направил материнский капитал на формирование накопительной части или делал добровольные взносы. Это относится к срочным пенсионным выплатам, которые назначаются минимум на 10 лет.

Депутат уточнил, что обычные страховые, социальные и военные пенсии в это повышение не входят. Прибавка затрагивает только тех, кто уже получает отдельные выплаты из пенсионных накоплений, сформированных в предыдущие годы.

Также он отметил, что если человек получил накопления единовременно, право на ежемесячную прибавку не сохраняется до появления новых средств и назначения новой выплаты. Для клиентов негосударственных пенсионных фондов условия необходимо уточнять отдельно.

Ранее Life.ru сообщал, что минимальная страховая пенсия в 2026 году выросла до 14 287 рублей. Для назначения выплаты необходимы три условия: достижение пенсионного возраста, стаж не менее 15 лет и наличие 30 пенсионных коэффициентов. При этом чем больше баллов, тем выше будет сумма.