Почти 11 тысяч сверху: Кому автоматически пересчитают пенсию уже в октябре

Россиянам, которым в сентябре исполнится 80 лет, в октябре автоматически увеличат страховую пенсию по старости почти на 11 тысяч рублей. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

После достижения 80 лет фиксированную выплату удваивают: в 2026 году она вырастает с 9584,69 до 19 169,38 рубля. Одновременно пенсионеру назначают ежемесячную надбавку на уход в размере 1413,86 рубля.

Таким образом, общий фиксированный компонент пенсии достигнет 20 583,24 рубля, а прибавка по сравнению с предыдущим месяцем составит 10 998,55 рубля. Для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий суммы увеличиваются с учётом районного коэффициента.

Аналогичный перерасчёт положен получателям страховой пенсии, которым впервые установили инвалидность I группы. Однако две прибавки одновременно не назначаются: если выплата уже была повышена из-за инвалидности, после достижения 80 лет повторного удвоения не произойдёт.

Кроме того, с 1 октября предварительно запланирована индексация на 4% пенсий бывших военнослужащих и сотрудников МВД, ФСБ, ФСИН и ряда других силовых ведомств. Эти выплаты связаны с размером денежного довольствия действующих сотрудников, которое также предлагается повысить на 4%.

«Увеличение размера пенсионных выплат будет произведено автоматически, никаких заявлений подавать не нужно, у Социального фонда России есть вся необходимая информация», — пояснил Балынин РИА «Новости».

Ранее Life.ru ответил на вопрос, на какие выплаты от государства имеет право одинокий пожилой человек, помимо пенсии. Речь идёт о перечне, в который входят субсидии на коммунальные платежи, компенсации за капитальный ремонт, вывоз мусора или льготный проезд. В ряде областей малоимущим гражданам также доступно бесплатное зубное протезирование.