Не ждать до пенсии: Юрист объяснил, кому накопления положены раньше срока

Россияне, имеющие право на досрочную страховую пенсию по старости, могут получить свои пенсионные накопления раньше стандартного срока. Об этом «Ленте.ру» рассказал член Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По словам юриста, речь идёт о средствах, которые формировались за счёт отчислений работодателей, а также дополнительных взносов. Такие накопления могут находиться в Социальном фонде России или негосударственном пенсионном фонде и выплачиваются по отдельным правилам.

«В предусмотренных законом случаях выплату накоплений можно оформить раньше — при наличии соответствующих оснований для досрочного назначения страховой пенсии по старости и соблюдении необходимых требований к стажу и ИПК», — пояснил эксперт.

Накопления могут быть у россиян 1967 года рождения и моложе, за которых работодатели перечисляли взносы до 2014 года. Кроме того, они формировались у мужчин 1953–1966 годов рождения и женщин 1957–1966 годов рождения, если соответствующие отчисления поступали в 2002–2004 годах.

По общему правилу женщины могут обратиться за накоплениями с 55 лет, мужчины — с 60. Получить деньги раньше этого возраста можно при наличии оснований для досрочной пенсии, необходимого стажа и пенсионных коэффициентов. В 2026 году требования составляют 15 лет страхового стажа и 30 ИПК.

Форма выплаты зависит от размера накоплений и соблюдения пенсионных требований. Если к 55 годам у женщины или 60 годам у мужчины нет необходимого стажа либо пенсионных коэффициентов, средства выплачиваются единовременно независимо от суммы. В остальных случаях возможность получить все деньги сразу определяется расчётным размером накопительной пенсии. При этом уже назначенную пожизненную выплату заменить единовременной нельзя.

Виноградов посоветовал заранее проверить состояние индивидуального лицевого счёта через «Госуслуги». Выписка покажет, есть ли пенсионные накопления, сколько денег собрано и в каком фонде они находятся. Это особенно актуально для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, даже если до выхода на обычную страховую пенсию ещё далеко.

Ранее Life.ru рассказывал, кто из россиян может получить пенсионные накопления одной суммой. В 2026 году при соблюдении установленных условий единовременная выплата доступна гражданам с накоплениями до 439 776 рублей. Если расчётная накопительная пенсия превышает 10% федерального прожиточного минимума пенсионера, деньги выплачиваются ежемесячно.