Дважды за три месяца: Стало известно, когда проиндексируют пенсии 37,5 млн россиян

Страховые пенсии почти 37,5 миллиона россиян планируют повысить в 2027 году. О предстоящей индексации сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Выплаты собираются увеличить в два этапа. Первое повышение запланировано на 1 февраля и составит 6,8%. Затем, с 1 апреля, размер страховых пенсий вырастет ещё на 3,3%, следует из презентации к стратегическому докладу главы Минтруда на Всероссийской неделе охраны труда.

Ранее Life.ru рассказывал, как в 2027 году будут пересчитывать выплаты работающим пенсионерам. С 1 августа Социальный фонд автоматически учтёт страховые взносы, перечисленные работодателями за предыдущий год. Максимальная прибавка при таком перерасчёте ограничена стоимостью трёх пенсионных коэффициентов.