Россиянам назвали пенсионные накопления, доступные к получению сразу

Россияне могут получить пенсионные накопления одной выплатой, если их сумма не превышает 439 776 рублей. Такой порядок действует в России в 2026 году. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, пишет ТАСС.

Эксперт пояснил, что предельную сумму рассчитывают исходя из прожиточного минимума пенсионера и ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии. В 2026 году 10% от прожиточного минимума составляют 1 628,8 рубля. Эту сумму умножают на 270 месяцев.

«Вычисление суммы, до достижения которой можно забрать все накопления единовременно, выполняется следующим образом: рассчитывается 10% от прожиточного минимума пенсионера, при актуальных значениях на 2026 год составит 1 628,8 рублей. Полученный результат умножаем на ожидаемый период выплаты накопительной пенсии: 1 628,8*270 = 439 776 рублей», — отметил Балынин.

Таким образом, если человек накопил не более 439 776 рублей, он сможет забрать всю сумму сразу. Например, при накоплениях в 85 тыс. рублей гражданин получит их единовременно.

Если сумма превышает установленный порог, средства выплачивают в виде накопительной пенсии. Так, при накоплениях в 485 тыс. рублей ежемесячная выплата в 2026 году составила бы около 1 796 рублей.

Балынин также отметил, что 270 месяцев — это установленный нормативом ожидаемый период выплаты накопительной пенсии. Его используют при расчёте ежемесячной суммы.

Ранее сообщалось, что в 2027 году единовременные выплаты пенсионных накоплений смогут получить около 592,9 тыс. россиян. Средний размер такой выплаты, согласно параметрам федерального бюджета, превысит 119 тыс. рублей. В 2028 году число получателей может составить около 574 тыс. человек, а средняя сумма — примерно 113,5 тыс. рублей. Пенсионные накопления формировались в том числе за счёт взносов работодателей в 2002–2013 годах, инвестиционного дохода и средств материнского капитала. Получить их можно единовременно, в виде накопительной пенсии либо срочной пенсионной выплаты.