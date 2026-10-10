Пенсии вырастут, выплаты удвоят: Что изменится для пожилых россиян в 2027 году

С 1 февраля 2027 года фиксированная выплата к страховой пенсии по старости в России увеличится с 9 584 до 10 236 рублей. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб на заседании комитета.

«Размер проиндексированной с 1 февраля фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 10 236,44 рубля», — заявила депутат.

Для пенсионеров старше 80 лет фиксированная часть страховой пенсии будет удвоена и превысит 20 тысяч рублей. Таким образом, с февраля её размер составит 20 472,88 рубля. Речь идёт именно о фиксированной выплате, а не обо всей пенсии, которая также включает страховую часть, рассчитанную по пенсионным коэффициентам.

Кроме того, с 1 апреля 2027 года предусмотрена индексация социальных пенсий на 6,8%. Их получают, в частности, граждане, которым не хватило необходимого страхового стажа для назначения страховой пенсии.

Бессараб также сообщила о социальных доплатах пенсионерам, чей совокупный доход окажется ниже установленного прожиточного минимума. Федеральную доплату планируется назначить примерно 3,4 миллиона человек, региональную — более миллиона.

«Ни один пенсионер, в том числе получатель социальной пенсии, не будет получать доходы ниже прожиточного минимума пенсионера», — подчеркнула парламентарий.

Ранее Life.ru рассказывал о досрочной выплате ноябрьских пенсий части россиян из-за Дня народного единства. Как пояснила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская, пенсионерам, которые обычно получают деньги 1 ноября, средства перечислят ещё 30 октября, поскольку первый день месяца выпадает на воскресенье. Тем, у кого выплаты запланированы на 3 или 4 ноября, пенсии поступят 3 ноября. При этом для получателей с датами начисления 2, 5 и 6 ноября график останется без изменений.