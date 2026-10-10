Часть россиян получит пенсии за ноябрь раньше срока из-за Дня народного единства

В ноябре часть россиян получит пенсии раньше обычного срока из-за празднования Дня народного единства. О переносе выплат на октябрь и первые числа ноября РИА «Новости» рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

Пенсионерам, которым деньги обычно поступают 1-го числа, перечислят их 30 октября. Это связано с тем, что в 2026 году первое ноября выпадает на воскресенье. Для получателей с датой выплаты 3 или 4 ноября предусмотрен перевод средств 3 ноября.

В остальные дни переносов не ожидается: пенсии за 2, 5 и 6 ноября поступят по обычному графику.

Ранее экономист рассказал, что в ноябре 2026 года некоторые российские пенсионеры начнут получать почти на 11 тысяч рублей больше. Повышение затронет граждан, отметивших 80-летие в октябре, а перерасчёт проведут без дополнительных обращений. Если фиксированную часть уже удвоили из-за инвалидности I группы, повторного повышения после восьмидесятилетия не предусмотрено. Кроме того, ноябрьский перерасчёт может затронуть бывших работников угольной отрасли и членов экипажей гражданской авиации.