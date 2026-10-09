Россиянам с 40 и 45 лет начали автоматически присылать данные о будущей пенсии

Мужчины с 45 лет и женщины с 40 лет начали автоматически получать на «Госуслугах» выписки с информацией о будущей пенсии. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Социального фонда России.

В документе можно увидеть накопленный страховой стаж и количество заработанных индивидуальных пенсионных коэффициентов. Также россиянам показывают примерный размер будущей выплаты, условия её назначения и сведения о пенсионных накоплениях.

Уведомления поступают без подачи заявления. Соцфонд направляет их раз в три года до наступления пенсионного возраста.

Такая выписка позволяет заранее проверить, все ли периоды работы отражены в пенсионном счёте. Если обнаружится ошибка или отсутствуют какие-либо сведения, данные можно скорректировать до назначения пенсии.

В Социальном фонде отметили, что многие россияне уже используют возможности для проверки своего пенсионного счёта. Благодаря этому к моменту назначения выплаты информация о трудовых периодах может быть приведена в порядок заранее.