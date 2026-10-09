Россиянам с 40 и 45 лет начали автоматически присылать данные о будущей пенсии
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Мужчины с 45 лет и женщины с 40 лет начали автоматически получать на «Госуслугах» выписки с информацией о будущей пенсии. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Социального фонда России.
В документе можно увидеть накопленный страховой стаж и количество заработанных индивидуальных пенсионных коэффициентов. Также россиянам показывают примерный размер будущей выплаты, условия её назначения и сведения о пенсионных накоплениях.
Уведомления поступают без подачи заявления. Соцфонд направляет их раз в три года до наступления пенсионного возраста.
Такая выписка позволяет заранее проверить, все ли периоды работы отражены в пенсионном счёте. Если обнаружится ошибка или отсутствуют какие-либо сведения, данные можно скорректировать до назначения пенсии.
В Социальном фонде отметили, что многие россияне уже используют возможности для проверки своего пенсионного счёта. Благодаря этому к моменту назначения выплаты информация о трудовых периодах может быть приведена в порядок заранее.
Пенсионные права россиян напрямую зависят от продолжительности страхового стажа и количества накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов. Life.ru ранее разбирал, сколько стажа и ИПК требуется для назначения страховой пенсии в 2026 году, а также объяснял, как проверить эти сведения через «Госуслуги». При этом проверить накопления можно ещё до наступления пенсионного возраста. В выписке из индивидуального лицевого счёта отображаются сведения о стаже и пенсионных баллах, которые используются при расчёте будущей выплаты. Размер будущей выплаты зависит не только от накопленных пенсионных прав, но и от действующих правил их расчёта. В 2026 году для назначения страховой пенсии по старости необходимо иметь минимум 15 лет стажа и 30 ИПК.
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