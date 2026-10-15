Стало известно, кто получит две пенсии в декабре

Часть российских пенсионеров получит в декабре сразу две страховые пенсии — за последний месяц 2026 года и досрочно за январь 2027-го. О том, кому положены такие перечисления, рассказал ТАСС доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Дополнительное зачисление до Нового года ожидает граждан, которым обычно перечисляют пенсии в первые десять дней месяца. Если установленная дата январской выплаты совпадёт с выходным или праздником, деньги поступят заранее.

Таким образом, первую сумму пенсионеры получат по обычному графику в начале декабря, а вторую — ближе к концу месяца. При этом речь идёт не о дополнительной пенсии, а о переносе январского платежа на более ранний срок.

Причина изменения графика — продолжительные новогодние каникулы. Согласно утверждённому Правительством РФ календарю, россияне будут отдыхать 11 дней подряд, с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027-го.

Балынин подчеркнул, что подавать заявления или обращаться в Социальный фонд ради досрочного получения денег не потребуется. Перечисления произведут автоматически с учётом установленного графика.

Ранее Life.ru сообщал о планах дважды проиндексировать страховые пенсии в 2027 году. По словам министра финансов Антона Силуанова, первое повышение намечено на 1 февраля и составит 6,8%, а второе запланировано на 1 апреля — ещё на 3,3%. Средний размер страховой пенсии по старости к концу года, согласно бюджетным расчётам, должен достичь примерно 29 904 рублей.