Страховые пенсии в России проиндексируют два раза в 2027 году

Страховые пенсии в России в 2027 году планируют повысить дважды, а минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — увеличить до 28 935 рублей. Об этом министр финансов Антон Силуанов сообщил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Первую индексацию страховых пенсий намечено провести с 1 февраля — на 6,8%, исходя из ожидаемой инфляции за 2026 год. С 1 апреля выплаты планируют дополнительно увеличить на 3,3%.

«Страховые пенсии будут проиндексированы дважды: с февраля на уровень инфляции — это 6,8%, а с апреля на 3,3% — это те размеры, на которые, как мы оцениваем, будет расти уровень заработных плат в экономике», — сказал Силуанов.

Согласно бюджетным расчётам, средняя страховая пенсия по старости к концу 2027 года должна составить около 29 904 рублей. Размер прибавки для каждого пенсионера будет зависеть от его выплаты. Также в проекте бюджета предусмотрено увеличение прожиточного минимума до 20 227 рублей. МРОТ планируют установить на уровне 28 935 рублей.

По словам Силуанова, повышение минимальной зарплаты должно приблизить страну к цели, поставленной президентом России: увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

Ранее аналитики предупредили о рисках «серой зарплаты». С учётом параметров 2026 года, если из зарплаты в 100 тысяч рублей официально оформлены только 25 тысяч, за 20 лет такая схема может обойтись примерно в 9,5 тысячи рублей ежемесячной пенсии.