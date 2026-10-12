Серая зарплата «съест» вашу пенсию: HR-эксперт назвала сумму потерь

С учётом параметров 2026 года, если из зарплаты в 100 тысяч рублей официально оформлены только 25 тысяч, за 20 лет такая схема может обойтись примерно в 9,5 тысячи рублей ежемесячной пенсии, подсчитала HR-эксперт Ольга Асадчая.

В беседе с «Газетой.ru» специалист сравнила два варианта оформления дохода. Полностью официальные 100 тысяч рублей дают около 4,03 пенсионного балла за год, а 25 тысяч — примерно 1,01. Ежегодная разница достигает 3,02 балла.

При стоимости коэффициента в 156,76 рубля пять лет такой работы означают потерю пенсионных прав, соответствующую примерно 2,4 тысячи рублей ежемесячной выплаты. За десять лет разница достигает 4,7 тысячи. Использованная в расчёте стоимость балла соответствует данным СФР на 2026 год.

Год официальной работы засчитывается в страховой стаж, однако количество коэффициентов зависит от оформленного заработка и взносов. Деньги в конверте дополнительных пенсионных прав не дают. Поэтому даже при достаточном стаже баллов может не хватить: для страховой пенсии по старости необходимы минимум 15 лет и 30 коэффициентов.

Проверить начисления можно по выписке из индивидуального лицевого счёта через «Госуслуги» или СФР. Для восстановления неучтённых прав понадобятся документы о заработке и исправление сведений работодателя, одного заявления недостаточно. Личные накопления могут компенсировать будущую нехватку денег, но не восстанавливают стаж и баллы.

Ранее россиянам после 50 лет рекомендовали заранее проверить пенсионный стаж и сведения в индивидуальном лицевом счёте. Ошибки в документах и отсутствие архивных данных могут привести к тому, что отдельные периоды работы не учтут при назначении выплат.