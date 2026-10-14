Госдума одобрила новые правила индексации выплат семьям погибших силовиков

Единовременные пособия семьям погибших сотрудников силовых ведомств в России будут рассчитывать с учётом индексации на день фактической выплаты. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении 14 октября.

Новые правила коснутся родственников сотрудников ФСИН, службы судебных приставов, федеральной противопожарной службы и таможенных органов. Получить деньги смогут члены семьи погибшего, а также граждане, находившиеся на его иждивении. Аналогичный порядок предусматривается для военнослужащих и полицейских.

Выплаты положены в случае смерти сотрудника от травм, полученных при исполнении обязанностей, или заболеваний, связанных с прохождением службы. Правило распространяется и на тех, кто скончался в течение года после увольнения по состоянию здоровья. При расчёте пособия будет учитываться индексация, проведённая до момента перечисления средств.

Законопроект разработало правительство по поручению Конституционного суда. Причиной стало отсутствие в законодательстве чёткого указания, на какую дату необходимо определять размер компенсации. Из-за этого семьи могли получать разные суммы в зависимости от сроков оформления документов.

Ранее Конституционный суд постановил, что до изменения законодательства такие пособия уже должны рассчитываться с учётом индексации на момент фактической выплаты. Принятый в первом чтении документ закрепляет этот порядок непосредственно в федеральных законах. Для окончательного принятия ему ещё предстоит пройти оставшиеся законодательные процедуры.

Между тем с 1 октября в России на 4% повысили пенсии бывшим военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств. Индексация также затронула родственников, получающих пенсию по случаю потери кормильца. Перерасчёт большинства таких начислений проводится автоматически.