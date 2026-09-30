Семью не выселят: В Госдуме раскрыли новые гарантии для МЧС, ФСИН, ФССП и ФТС

Сотрудники ФСИН, ФССП, МЧС и таможенных органов при переводе в отдалённые регионы или за границу смогут сохранить служебное жильё по прежнему месту работы для своих семей. Кроме того, законопроект предусматривает возможность получать компенсацию за наём или поднаём квартиры. О новых гарантиях Life.ru рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

Поправки предлагается внести в статью 8 Федерального закона № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти». Они распространятся на имеющих специальные звания сотрудников уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы и таможенных органов.

Речь идёт не о любом переводе. Гарантии предлагается предоставить тем, кого направляют на службу в отдельные регионы, населённые пункты и местности, перечень которых определит Правительство РФ по представлению соответствующего ведомства. Такими же правами смогут пользоваться сотрудники, направленные для прохождения службы за пределы России.

За перечисленными сотрудниками и членами их семей сохраняются три права: на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по прежнему месту службы, право пользования уже занимаемыми жилыми помещениями специализированного фонда по прежнему месту службы и право на денежную компенсацию за наём (поднаём) жилья в местах проживания членов семьи — порядок и размеры выплат определит Правительство. Алексей Говырин Депутат Госдумы

Таким образом, семья не должна будет освобождать уже предоставленную служебную квартиру только из-за перевода сотрудника. Если такого жилья нет либо используется другой предусмотренный законом механизм, семья сможет претендовать на компенсацию расходов на аренду по месту своего проживания.

По словам депутата, сейчас сопоставимые жилищные гарантии предусмотрены для военнослужащих по контракту и сотрудников органов внутренних дел. У сотрудников ФСИН, ФССП, федеральной противопожарной службы МЧС и ФТС такой защиты при направлении в отдалённые местности не было. На практике перевод мог означать необходимость самостоятельно решать жилищный вопрос сразу в двух местах.

«Если сотрудника, например, из Подмосковья переводят служить на Дальний Восток или в Арктику, его семья может остаться в служебной квартире по прежнему месту службы либо получить компенсацию за наём жилья там, где живёт семья», — пояснил Говырин.

Депутат считает, что поправки позволят снять с сотрудников дополнительную финансовую нагрузку: семье не придётся одновременно оплачивать жильё по прежнему месту проживания и решать вопрос с размещением переведённого сотрудника. Кроме того, новые гарантии должны сделать службу в удалённых и сложных регионах привлекательнее.

Для государства, по оценке Говырина, такой механизм также должен упростить комплектование подразделений кадрами в отдалённых территориях. Одновременно жилищные гарантии для ФСИН, ФССП, МЧС и ФТС приблизятся к тем, которые уже действуют для МВД и военнослужащих. По словам депутата, необходимое финансирование для расширения мер поддержки предусмотрено.

Законопроект № 1342684-8 внесён в Госдуму Правительством России в сентябре и предполагает изменение статьи 8 закона № 283-ФЗ. Документ предстоит рассмотреть депутатам в ходе осенней сессии.