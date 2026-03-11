Россиянам перечислили сферы, где предоставляют бесплатное жильё

Директор «Регионального института территориального развития» Борис Селецкий рассказал, что россиянам жильё предоставляют бесплатно по двум схемам: социальный наём (для сотрудников МВД и военных) и временное проживание на период работы. Лучше всего система работает в сырьевом секторе и ОПК. В бюджетной сфере и малом бизнесе поддержка минимальна.

Эксперт назвал эффективными меры: льготную аренду с правом выкупа и субсидированную ипотеку. Но предупредил о рисках — отсутствии инфраструктуры на выделенных участках и «корпоративном рабстве», когда сотрудник привязан к работе из-за жилья, пишет «Газета.ru».

Самые перспективные отрасли для получения жилья — оборонка, химпром и транспортное машиностроение. Там стабильный госзаказ и дефицит кадров заставляют бизнес серьёзно вкладываться в жилищные программы.

Отдельная тема — это ипотечное жильё. Юристы рассказали Life.ru, что нельзя делать с квартирой, которая куплена в ипотеку. Можно ли сдавать такое жильё в аренду, что запрещено делать при ремонте и кого невозможно зарегистрировать.