Абанина: Пенсии военных и силовиков с 1 октября вырастут на 4%

С 1 октября 2026 года военные пенсионеры и сотрудники силовых ведомств получат повышенные пенсии. Индексация также затронет членов семей военнослужащих и силовиков, которые получают выплаты по потере кормильца. Большинство перерасчётов Социальный фонд проведёт автоматически. Об этом сообщила доцент Финансового университета Ирина Абанина.

«Для военных пенсионеров и силовиков, а также членов семей военнослужащих и силовиков, которые получают пенсию по случаю потери кормильца, предусмотрена автоматическая индексация пенсий на 4%», — приводит комментарий доцента URA.ru.

Абанина добавила, что точная сумма пенсии зависит от денежного довольствия, выслуги лет и установленных надбавок.

Ранее эксперты оценили вероятность введения единой минимальной пенсии в России. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Орлова считает, что полностью отказаться от региональных различий вряд ли получится, поскольку стоимость жизни в субъектах существенно отличается. Она допускает, что новая система способна сократить разрыв между субъектами, однако полностью отказаться от региональной специфики, по её оценке, вряд ли получится.