В Госдуме раскрыли причину отказа от повышенной выплаты для 70-летних россиян

Удваивать фиксированную выплату к страховой пенсии уже с 70 лет вместо нынешних 80 пока нецелесообразно. Как заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с НСН, пересмотреть возрастной порог можно будет лишь при наличии соответствующего медицинского обоснования.

Парламентарий объяснила, что изначально повышенную надбавку предоставляли инвалидам первой группы. Позднее право на неё распространили на россиян старше 80 лет. Такое решение, по её словам, было принято с учётом заключений медицинских специалистов.

При этом Бессараб не согласилась с предложением автоматически приравнять к данной категории граждан, достигших 70-летия. Она напомнила, что многие россияне в этом возрасте сохраняют трудоспособность и продолжают профессиональную деятельность.

«Только если вдруг медицинское сообщество приравняет большинство населения к инвалидам первой группы, тогда можно будет об этом рассуждать», — пояснила депутат.

Представитель Госдумы подчеркнула, что дело заключается не в отсутствии бюджетных средств. Основным препятствием она назвала недостаточное обоснование изменения действующих правил. По её оценке, было бы противоречиво одновременно продлевать сроки работы руководителей вузов и судей и рассматривать всех 70-летних граждан как нуждающихся в такой же надбавке, что и люди с тяжёлой инвалидностью.

Сейчас базовая фиксированная выплата составляет 9584,69 рубля. После достижения 80 лет она автоматически увеличивается до 19 169,38 рубля. При этом речь идёт об удвоении именно этой составляющей страховой пенсии, а не всей суммы пенсионного обеспечения.

Ранее Life.ru рассказывал о предложении Владислава Гриба увеличить фиксированную часть пенсии с 70 лет. Представитель Общественной палаты объяснил инициативу ростом расходов пожилых людей на медицинскую помощь. Он обратил внимание, что с возрастом гражданам требуется больше лекарств и санаторно-курортного лечения. Дополнительные средства, по его мнению, позволили бы пенсионерам раньше получать необходимую поддержку.