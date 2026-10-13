В России предложили увеличивать фиксированную часть пенсии с 70 лет

Фиксированную выплату к страховой пенсии по старости предложили удваивать уже с 70 лет, а не с 80, как сейчас. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

«С учётом продолжительности жизни всё-таки надо не с 80, а с 70 лет автоматически повышать уже имеющуюся страховую часть пенсии», — заявил он ТАСС.

По словам Гриба, с возрастом у людей растут расходы на лекарства, медицинские процедуры и санаторно-курортное лечение. Забота о здоровье требует всё больше денег, поэтому дополнительная государственная поддержка необходима пенсионерам значительно раньше нынешнего возрастного порога.

«Поэтому надо на 10 лет раньше делать это увеличение пенсии. Живёшь дольше — получаешь больше, потому что забота о здоровье с каждым годом для пенсионеров дело не дешёвое», — подчеркнул представитель ОП.

Сейчас фиксированная выплата к страховой пенсии по старости автоматически удваивается после достижения 80 лет. С 1 января 2026 года её базовый размер составляет 9584,69 рубля, а после повышения — 19 169,38 рубля. Таким образом, в случае реализации предложения Гриба пожилые россияне смогут получать дополнительную сумму в размере действующей фиксированной выплаты на десять лет раньше. Пока это лишь инициатива, а не принятое изменение законодательства.

Ранее Life.ru рассказывал, какие дополнительные надбавки к пенсии положены россиянам в 2026 году. Так, за каждого нетрудоспособного иждивенца можно получать по 3194,90 рубля ежемесячно, но учитываются не более трёх человек. Пенсионерам с 15-летним стажем работы на Крайнем Севере фиксированную выплату увеличивают на 50%, а тем, кто отработал 20 лет в приравненных местностях, — на 30%. Дополнительные 2396,17 рубля положены неработающим гражданам с подтверждённым 30-летним стажем в сельском хозяйстве. При этом для назначения некоторых надбавок необходимо предоставить документы в Социальный фонд.