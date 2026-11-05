Депутаты КПРФ предлагают перенести ежегодную индексацию страховых пенсий с 1 февраля на 1 января. Законопроект направят на отзыв в правительство России, сообщил ТАСС первый заместитель председателя ЦК партии Юрий Афонин.

По словам парламентария, инициатива дополнит ранее внесённый фракцией проект об изменении расчёта ежегодной индексации. Перенос срока позволит пенсионерам получать повышенные выплаты уже в январе.

«Все мы знаем, как бьют по кошельку праздничные траты, как бешено растут цены перед Новым годом. Будет намного лучше, если пенсионеры уже в январе получат пенсию с прибавкой», — заявил Афонин.

Он пояснил, что общий порядок предусматривает индексацию страховых пенсий с 1 февраля с учётом роста потребительских цен и повышение с 1 апреля в зависимости от доходов Социального фонда. Предлагаемые изменения пока не приняты.

При этом в 2026 году страховые пенсии повышали с 1 января — на 7,6%. Ранее депутат Алексей Говырин рассказывал Life.ru, что перерасчёт касался выплат по старости, инвалидности и потере кормильца и проводился автоматически.