Разрыв между средними пенсиями в регионах России превысил 23 тыс. рублей
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Разрыв между максимальной и минимальной средними пенсиями в регионах России превысил 23 тыс. рублей. Самые высокие выплаты получали жители Чукотки, а самые низкие — пенсионеры в Дагестане. Такие данные приводит Социальный фонд России.
На 1 сентября средний размер пенсии на Чукотке достиг 42 248 рублей. Этот показатель оказался самым высоким среди регионов страны. В Дагестане пенсионеры получали в среднем 18 911 рублей в месяц. Таким образом, разница между максимальной и минимальной региональными выплатами составила 23 337 рублей.
Ранее Life.ru писал, что в 2027 году в России запланировали несколько этапов повышения пенсий. Страховые выплаты проиндексируют дважды, социальные пенсии увеличат весной. Летом работающим пенсионерам пересчитают выплаты с учётом накопленных пенсионных коэффициентов.