Через два месяца вступят в силу новые правила для пенсионеров. Как будут делать выплаты в декабре и январе Оглавление Как изменится порядок начисления пенсий с 1 января Какие новшества ждут пенсионеров уже с 1 декабря В ближайшие два месяца пенсионеров ждут нововведения, которые касаются и изменения порядка назначения выплат, и размера пенсии. Какие новшества появятся с 1 декабря 2026 года и 1 января 2027? Появятся новшества для пенсионеров. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Как изменится порядок начисления пенсий с 1 января

С 1 января 2027 года страховые пенсии по старости, в том числе досрочные, будут назначать автоматически. Никаких данных от получателя не потребуется.

Пока же, до конца декабря 2026 года, ситуация обстоит так. Человек достиг пенсионного возраста. После этого он получает на портале «Госуслуги» уведомление о возможности назначить страховую пенсию по старости. Решение о назначении пенсии принимается только после того, как человек дал электронное согласие. Если же он имеет право на досрочную пенсию, то нужно самостоятельно обращаться в отделение Соцфонда с соответствующим заявлением.

Кроме того, через два месяца изменятся правила оформления ухода за людьми старше 80 лет, инвалидами первой группы, детьми-инвалидами. Главное новшество — с 1 января 2027 года заявление о включении ухода в стаж нужно будет подавать в Социальный фонд до начала ухода, а не после, как это было раньше. Подать заявление можно через «Госуслуги», МФЦ или в отделении СФР. За год ухода человеку начисляется год страхового стажа и 1,8 пенсионного коэффициента.

Какие новшества ждут пенсионеров уже с 1 декабря

Пенсионеры, которым исполнится 80 лет в ноябре 2026 года, получат перерасчёт пенсии в декабре. Им удвоят фиксированную выплату. В результате она вырастет вдвое — с 9 584,69 рубля до 19 169,38 рубля. Кроме того, начнут выплачивать надбавку по уходу. В результате общая прибавка к пенсии составит около 10 998,55 рубля.

— Аналогичным образом делают перерасчёт людям, которые получают первую группу инвалидности. Им тоже положено повышение фиксированной части пенсии. Только стоит учесть, что если пенсионер уже получил прибавку по возрасту, а потом уже ему впервые дали инвалидность первой группы, то тогда второго повышения не будет. Фиксированная выплата удваивается по одному из двух оснований — или возраст, или инвалидность, — уточнила юрист Елена Кузнецова.

Также в декабре изменится и график начисления пенсий. Это произойдёт из-за новогодних каникул, которые в 2027 году продлятся 11 дней. В результате пенсионеры, которые обычно получают пенсию с 1 по 10 число, получат январские выплаты досрочно в декабре.

— Есть моменты, которые касаются сельских пенсионеров. В частности, до конца декабря приостановлено действие беззаявительного порядка перерасчёта фиксированной выплаты в связи с приобретением стажа работы в сельской местности (не менее 30 лет). Это значит, что пока автоматического повышения не будет. Допустим, человек выработал 30 лет сельского стажа, но надбавку ещё не получил. Социальный фонд в этом случае не сделает перерасчёт «по умолчанию» на основании своих данных. Чтобы получить перерасчёт, нужно подать заявление и приложить документы, подтверждающие сельский стаж, — предупредила юрист Елена Кузнецова.

После этого человек получит право на повышение фиксированной выплаты на 25%. Такой порядок действует до 31 декабря 2026 года. После этой даты беззаявительный порядок должен вернуться, если не будет продлён.

Авторы Нина Важдаева