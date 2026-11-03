В 2027 году россиян ждёт сразу несколько этапов повышения пенсий. Страховые выплаты проиндексируют дважды, социальные увеличат весной, а работающим пенсионерам пересчитают пенсионные коэффициенты летом. Об этом рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«В 2027 году страховые пенсии россиян будут повышаться дважды: с 1 февраля на прогнозное значение инфляции будет повышена фиксированная выплата и индивидуальные пенсионные коэффициенты на 6,8%. С 1 апреля ИПК будут увеличены на процент роста доходов пенсионного фонда. Общее повышение за год страховой пенсии составит 10,3%», — пояснила депутат РИА «Новости».

С 1 апреля на 6,8% планируется увеличить социальные пенсии. Работающим пенсионерам с 1 августа проведут дополнительный перерасчёт с учётом страховых взносов за 2026 год. Максимальная прибавка составит три пенсионных коэффициента.

Отдельные изменения затронут военных пенсионеров. По предварительным расчётам, с 1 октября денежное довольствие военнослужащих, от которого зависит размер военных пенсий, планируют повысить на 4%.

Кроме того, четыре раза в течение года, 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября, предусмотрен перерасчёт специальных доплат бывшим членам лётных экипажей гражданской авиации и отдельным категориям работников угольной промышленности.

Ранее Life.ru сообщал, что Минфин предложил автоматически перевести пенсионные накопления россиян в программу долгосрочных сбережений (ПДС) с 1 апреля 2027 года. Правительственная комиссия уже одобрила законопроект, который затронет как клиентов негосударственных пенсионных фондов, так и граждан, чьими накоплениями управляет ВЭБ.РФ. При этом страховые пенсии, стаж и пенсионные баллы останутся без изменений.