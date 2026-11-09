Россияне, получающие единое пособие на детей, могут столкнуться с неожиданной проблемой: деньги, которые поступили на карту от знакомых, способны увеличить учитываемый оборот по счёту, даже если человек ничего на них не заработал. Адвокат по уголовным и гражданским делам Дмитрий Емельянов объяснил Life.ru, как можно подтвердить происхождение таких средств и почему регулярные переводы вызовут больше вопросов, чем разовая крупная сумма.

Поводом стали предложенные Минтрудом изменения правил назначения единого пособия. С 1 апреля 2027 года ведомство планирует учитывать не только официальные доходы семьи, но и объём поступлений на банковские счета. По проекту допустимый оборот должен быть меньше двукратного годового дохода семьи. С января по март проверку собираются проводить в аналитическом режиме, без влияния на выплаты.

По словам Емельянова, сам факт поступления крупной суммы ещё не означает, что человек получил дополнительный заработок. Например, знакомый мог перевести деньги для оплаты покупки, обучения или других расходов. В таком случае важно сохранить банковские выписки, подтверждения переводов и документы, из которых понятно, на что были потрачены средства.

«Здесь важнее систематические и схожие по размеру перечисления», — подчеркнул адвокат.

Он пояснил, что регулярные поступления по 50–70 тысяч рублей ежемесячно могут вызвать вопросы у проверяющих. Подобные операции способны указывать на незадекларированные доходы от трудовой деятельности или сдачи недвижимости. Однако сами по себе повторяющиеся переводы ещё не доказывают наличие такого заработка.

Емельянов считает, что ужесточение контроля связано с борьбой государства с теневыми доходами, когда граждане получают часть зарплаты неофициально либо работают без оформления трудового договора.

При этом адвокат рассчитывает, что у получателей пособий сохранится возможность объяснять происхождение денег и представлять подтверждающие документы. Однако окончательный порядок рассмотрения таких объяснений пока не утверждён.

Есть и существенное ограничение: действующий эксперимент в Московской области, ХМАО и ЯНАО уже предусматривает учёт некоторых поступлений, которые не являются заработком. В частности, Социальный фонд России разъясняет, что возврат долга от друга, поступивший на банковский счёт, включается в расчёт оборотов. Поэтому документы помогут подтвердить назначение перевода, но не гарантируют его исключения из оценки нуждаемости.

С 1 января 2027 года Минтруд также предлагает повысить минимальный годовой заработок для получения пособия до 10 МРОТ. Исключения предусмотрены для граждан с объективными причинами отсутствия дохода, включая уход за маленькими детьми, болезнь и инвалидность. Проект пока обсуждается и может измениться.

Что касается опасений о проверке старых операций, Емельянов полагает, что новые требования вряд ли будут применять задним числом. Вместе с тем при рассмотрении заявлений в 2027 году могут учитываться поступления за предыдущие месяцы, входящие в расчётный период. Поэтому окончательные выводы можно будет сделать после утверждения правил.

Ранее Life.ru сообщал, что Минтруд предложил проверять банковские поступления семей при назначении единого пособия. Предполагается, что большую часть необходимых сведений Социальный фонд будет получать самостоятельно от банков.