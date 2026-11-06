Работающие россиянки в 2026 году могут получить до 1,32 миллиона рублей пособия по беременности и родам. Максимальная сумма зависит от продолжительности декретного отпуска и официального заработка за предыдущие два года. О том, как рассчитываются выплаты и что нужно для их оформления, рассказал Life.ru депутат Госдумы Никита Чаплин.

Работающая женщина может получить до 955,8 тыс. рублей за стандартный отпуск по беременности и родам продолжительностью 140 календарных дней. Точная предельная сумма составляет 955 836 рублей. При осложнённых родах отпуск длится 156 дней, а максимальная выплата достигает 1 065 074,40 рубля. При многоплодной беременности оплачиваются 194 дня, и верхний предел составляет 1,32 млн рублей, точнее 1 324 515,60 рубля. Пределы для отпуска на 140 и 194 дня выросли примерно на 20,3 процента по сравнению с 2025 годом. Никита Чаплин Депутат Госдумы

Однако такие суммы доступны не всем. Как пояснил парламентарий, пособие рассчитывается индивидуально на основании официальных доходов, с которых уплачивались страховые взносы. Для женщин, уходящих в декрет в 2026 году, учитывается заработок за 2024 и 2025 годы. Максимальный среднедневной доход для расчёта составляет 6827 рублей 40 копеек.

При страховом стаже от шести месяцев пособие выплачивается в размере 100% среднего заработка с учётом установленных ограничений. Если женщина проработала меньше полугода, действует дополнительный предел — не выше федерального МРОТ за полный календарный месяц. В 2026 году он составляет 27 093 рубля. В регионах с районными коэффициентами расчёт производится с их учётом.

Для получения денег необходимо оформить электронный больничный по беременности и родам и подать работодателю заявление на отпуск. Медицинская организация самостоятельно передаст сведения о больничном в электронную систему, а работодатель направит данные для назначения пособия.

Выплату перечисляет Социальный фонд России одной суммой за весь период декретного отпуска. Деньги должны поступить не позднее десяти рабочих дней после получения фондом всех необходимых сведений.

Ранее Life.ru рассказывал, какие выплаты положены беременным женщинам в 2026 году. Экономист Игорь Балынин объяснил, что максимальное пособие при обычной беременности составляет 955 836 рублей, при осложнённых родах — более 1,06 миллиона, а при ожидании двойни или тройни — свыше 1,32 миллиона рублей. Эксперт также напомнил, что размер выплаты зависит от официального заработка за два предшествующих года.