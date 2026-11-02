Женщины в декретном отпуске могут получать от супруга или бывшего мужа алименты не только на ребёнка, но и на собственное содержание. Такое право предусмотрено до достижения общим ребёнком трёх лет. Об этом Life.ru рассказала юрист, руководитель юридической компании «Стратегия Защиты» Анастасия Жигомпар.

Обязательное условие — мать должна была состоять в зарегистрированном браке с отцом этого ребёнка. Даже если впоследствии супруги развелись, это не имеет значения: изначально они должны были состоять в браке, а ребёнок должен быть их общим. Почему именно три года? Это период, когда женщина, как правило, находится в отпуске по уходу за ребёнком. В это время она может взыскать алименты на своё содержание. Анастасия Жигомпар Юрист, руководитель юридической компании «Стратегия Защиты»

Алименты на содержание матери назначаются исключительно в твёрдой денежной сумме. В отличие от выплат на детей, рассчитывать их как определённую долю заработка отца нельзя. При определении размера суд учитывает доходы плательщика, материальное и семейное положение обеих сторон. Одним из ориентиров может служить прожиточный минимум трудоспособного населения в конкретном регионе. Таким образом, взыскание не может быть долевым.

Однако в некоторых случаях финансовая поддержка положена и после трёхлетия ребёнка. Если несовершеннолетний имеет инвалидность, нуждающийся родитель, который за ним ухаживает, вправе обратиться за содержанием до достижения им 18 лет. Причём такое право есть не только у матери, но и у отца, если общий сын или дочь проживает с ним. При уходе за инвалидом с детства I группы выплаты могут быть назначены бессрочно.

«Отдельно стоит сказать о государственных пособиях. Иногда матери переживают, что наличие пособия помешает взыскать алименты с отца ребёнка. Эти выплаты не пересекаются: помощь государства и содержание ребёнка его отцом в рамках алиментов — разные виды поддержки. Если мать не проживает вместе с отцом ребёнка и для взыскания алиментов есть основания, необходимо обращаться в суд. Это распространённая практика, и особых подводных камней здесь нет», — рассказала юрист.

Иные основания предусмотрены для беременных женщин. По словам Жигомпар, супруга вправе потребовать алименты на себя, даже если брак уже расторгнут, но беременность наступила в период официальных отношений. При этом вступление в новый союз становится основанием для прекращения взыскания средств на её содержание.

«Алименты могут устанавливаться двумя способами. Супруги или бывшие супруги вправе заключить нотариальное соглашение и самостоятельно определить условия выплат. Если договориться не удалось, твердая денежная сумма взыскивается через суд — для этого потребуется предоставить необходимые документы. Взыскание алиментов прекращается, если женщина в этот период вступает в новый брак», — подытожила специалист.

Ранее Life.ru рассказывал об изменении правил учёта алиментов при назначении единого пособия на детей с 1 марта 2026 года. Если выплаты не закреплены судебным решением или нотариальным соглашением, их расчётную величину теперь определяют исходя из средней зарплаты в регионе, а не МРОТ. На одного ребёнка учитывается четверть этого показателя, на двоих — треть, на троих и более — половина. Если денежное содержание назначено судом и фактически поступает, при оценке нуждаемости семьи берут реальную сумму.