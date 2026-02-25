Алименты на детей в России начнут считать по-новому с 1 марта

С 1 марта 2026 года в России меняется порядок учёта алиментов при назначении единого пособия на детей. Вместо расчёта от МРОТ минимальная сумма будет привязана к среднемесячной зарплате в регионе, сообщили в пресс-службе Социального фонда России.

При оценке нуждаемости семьи органы соцзащиты станут ориентироваться на показатель Росстата за год, предшествующий обращению. Конкретные цифры зависят от количества детей: 1/4 от средней зарплаты по региону на одного ребёнка, 1/3 — на двоих, 1/2 — на троих и более.

Если алименты установлены судом и фактически поступают, в доход семьи пойдёт реальная сумма — её можно указать в заявлении. В случаях, когда решение суда передано приставам, СФР получит данные автоматически по межведомственным каналам.

Ранее Life.ru рассказывал, что Минтруд РФ увеличил пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения до уровня прожиточного минимума в конкретном регионе. Раньше за базовую величину расчёта принимался размер стипендии.