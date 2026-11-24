Банки начнут передавать ФНС данные о покупках россиян: сроки, чеки и новые правила Оглавление Когда банки начнут передавать данные о покупках в ФНС Какие покупки и платежи увидит налоговая Будет ли ФНС знать, какие именно товары купил человек Можно ли запретить передачу ИНН покупателя в ФНС Отменят ли бумажные чеки с 1 сентября 2028 года Как будут появляться чеки в банковском приложении Что делать, если магазин не выдал чек Зачем ФНС данные о покупках и что изменится для бизнеса Будет ли новый налог на покупки и переводы с карты на карту Защищены ли данные о покупках налоговой тайной Частые вопросы Когда банки начнут передавать ФНС данные о покупках, какие платежи попадут под контроль, как отказаться от передачи ИНН и получить кассовый чек. Банки начнут передавать ФНС данные о покупках россиян в 2027–2028 годах. Обложка © Life.ru

Госдума 24 ноября 2026 года приняла в третьем чтении закон, который расширяет обмен данными между банками и Федеральной налоговой службой (ФНС). С 30 сентября 2027 года механизм начнут применять к оплате картами в системно значимых банках, а с 1 марта 2028 года он охватит остальные банки и другие виды предусмотренных законом безналичных расчётов. Информация должна поступать налоговикам не позднее чем через час после оплаты. Life.ru объясняет, какие покупки попадут под новые правила, нужно ли давать согласие на передачу ИНН и почему бумажные чеки не исчезнут окончательно.

Поправки входят в законопроект № 619-9 об особенностях исполнения бюджетов в 2027 году и затрагивают закон № 54-ФЗ о контрольно-кассовой технике. Законодательная процедура ещё не завершена: впереди рассмотрение Советом Федерации, подписание президентом и официальное опубликование.

Когда банки начнут передавать данные о покупках в ФНС

Новые обязанности вводятся постепенно. Это не означает, что с 1 января 2027 года налоговая получит новый поток сведений обо всех покупках граждан.

Когда банки начнут передавать данные о покупках в ФНС: таблица сроков. Инфографика © Life.ru

До обязательных сроков банки смогут подключаться к обмену добровольно. Даты приведены по сообщению о третьем чтении; конкретный технический порядок обмена предстоит определить ФНС.

Какие покупки и платежи увидит налоговая

В основе изменений — сверка безналичных расчётов с фискальными документами продавцов. Покупка в супермаркете, оплата заказа в интернет-магазине или услуги компании через QR-код СБП могут попасть в новый механизм. Он распространяется на расчёты физлиц с организациями и индивидуальными предпринимателями, а также отдельные расчёты между компаниями и ИП с предъявлением электронного средства платежа.

Какие покупки и безналичные платежи попадут под контроль ФНС. Инфографика © Life.ru

Будет ли ФНС знать, какие именно товары купил человек

Банковская операция и кассовый чек — не одно и то же. Касса фиксирует состав покупки: наименования товаров, количество, цену и другие обязательные реквизиты. Эти сведения уже поступают в ФНС в рамках действующего закона № 54-ФЗ, статья 4.7, если продавец обязан передавать фискальные документы онлайн.

Нововведение добавляет второй источник — данные об оплате от кредитных организаций. В тексте поправок (ст. 21, изменения в ст. 5 закона № 54-ФЗ) предусмотрена передача ИНН сторон расчёта с оговоркой о согласии покупателя. Полный перечень банковских сведений и форматы определит ФНС. Утверждать, что банк будет отправлять налоговой перечень товаров из каждой корзины, пока нельзя.

Например, при покупке продуктов на 2 500 рублей кассовый чек показывает состав корзины, а банковская операция подтверждает платёж. Новый идентификатор безналичной оплаты позволит сопоставить эти сведения. Это упрощает выявление ситуаций, когда продавец получил деньги, но не оформил обязательный чек.

Какие сведения о покупках россиян будут получать налоговые органы. Фото © Life.ru

Можно ли запретить передачу ИНН покупателя в ФНС

Да. В рассматриваемом механизме передачи данных о безналичных покупках ИНН клиента должен передаваться с его согласия. Без согласия номер покупателя в составе этих сведений не указывается; информация о самом расчёте при этом продолжит поступать. Согласие можно отозвать в любое время, направив уведомление в ФНС предусмотренным способом, в том числе через информационный ресурс банка.

Не следует путать это право с обязанностью банка установить ИНН клиента для обслуживания. Это отдельная норма бюджетного пакета. Подробнее — об обязательном ИНН для банковских счетов. Отказ от передачи ИНН в рамках нового обмена не означает запрета на законные запросы налоговой и не отменяет другие обязанности банков.

Отменят ли бумажные чеки с 1 сентября 2028 года

Нет. Согласно разбору поправок КонсультантПлюс, продавец при безналичной оплате сможет не вручать отдельный бумажный или электронный чек, если кассовый документ сформирован с идентификатором безналичной оплаты и передан в ФНС через оператора фискальных данных. Обязанность сформировать чек при этом не исчезает.

Покупатель сохранит право потребовать бумажный чек или электронный документ на телефон либо электронную почту, сообщённые до оплаты. Электронная отправка при таком требовании предусмотрена при наличии технической возможности.

Что изменится в выдаче бумажных и электронных чеков с 1 сентября 2028 года. Фото © Life.ru

Как будут появляться чеки в банковском приложении

1. Покупатель оплачивает товар или услугу безналичным способом.

2. Продавец формирует кассовый чек с идентификатором платежа и передаёт его в ФНС через оператора фискальных данных.

3. ФНС направляет чек в банк покупателя, если для этого банка не установлен запрет.

4. Банк размещает чек в своём информационном ресурсе. Получить его можно бесплатно в течение трёх лет, но не дольше срока действия договора с банком.

При отсутствии такого ресурса банк должен отправить полученный чек на предоставленные клиентом телефон или электронную почту. Покупатель сможет отдельно установить или снять запрет на получение банком чеков от ФНС — через банковский информационный ресурс, а при его отсутствии способом, предусмотренным договором. Это отдельное решение, не равнозначное отзыву согласия на передачу ИНН.

Что делать, если магазин не выдал чек

Попросите продавца выдать чек и сохраните подтверждение оплаты. Проверить полученный документ можно с помощью сервиса и приложения ФНС «Проверка чеков»: отсканируйте QR-код или введите реквизиты вручную. Если обнаружено нарушение, через сервис можно сообщить о нём налоговой.

Отсутствие чека само по себе не лишает права на возврат некачественного товара или на обмен в предусмотренных законом случаях. Как разъясняет Роспотребнадзор, доказательством покупки может служить, например, банковская выписка. Сохранять чеки на дорогие товары лучше отдельно от приложения банка.

Зачем ФНС данные о покупках и что изменится для бизнеса

Сопоставление платежей и чеков поможет контролировать применение касс. Вместе с банковским обменом предусмотрен публичный реестр организаций и ИП, систематически нарушающих кассовые правила. Его запуск намечен на 1 февраля 2027 года. С 1 июня 2027 года для включённых в реестр продавцов предусмотрены ограничения на размещение предложений о дистанционной продаже через собственные интернет-ресурсы. Продажи через посреднические платформы и сервисы объявлений не подпадают под этот запрет.

Контроль покупок и кассовых чеков со стороны ФНС: новые правила для бизнеса. Фото © Life.ru

С 1 января 2028 года часть предпринимателей и организаций утратит предусмотренные законом освобождения от касс при обороте от 1 млн рублей в месяц. Это не универсальное требование для всех самозанятых: для плательщиков НПД сохраняются отдельные правила формирования чеков. Детали кассовых изменений изложены в обзоре принятого Госдумой документа.

Будет ли новый налог на покупки и переводы с карты на карту

Нет. Передача сведений об оплате не создаёт отдельного налога для покупателя и не означает, что с суммы каждой покупки будут удерживать НДФЛ. Другой механизм касается выявления систематических поступлений доходов от физлиц: Банк России должен передавать ФНС сведения о гражданах с соответствующими признаками. Он предусмотрен для операций с 2027 года. Обычные подарки и возврат основной суммы долга сами по себе не становятся налогооблагаемым доходом. Подробнее — какие переводы с карты на карту облагаются налогом.

Защищены ли данные о покупках налоговой тайной

Статья 102 НК РФ устанавливает режим налоговой тайны для полученных налоговыми органами сведений с предусмотренными законом исключениями. Доступ к защищённой информации ограничен, её разглашение вне законных оснований запрещено. Сам ИНН относится к исключениям из налоговой тайны, но это не делает историю покупок общедоступной.

Новые правила не требуют сообщать незнакомцам данные карты, коды из СМС, пароли или переводить деньги для «подтверждения ИНН». Если поступило сообщение о новых обязанностях, проверьте его через официальное приложение банка или сайт ФНС.

Частые вопросы

С какой даты ФНС получит данные о покупках от банков? Первый обязательный этап — 30 сентября 2027 года; основной следующий этап — 1 марта 2028 года.

Будут ли передавать сведения при оплате по QR-коду СБП? Да, расчёты физлиц с компаниями и ИП через СБП включены в новый порядок.

Нужно ли специально получать ИНН для каждой покупки? Нет, закон не требует предъявлять ИНН на кассе при каждой оплате. Передача ИНН покупателя в рамках данного обмена зависит от согласия.

Станут ли покупки за наличные невидимыми для ФНС? Нет. Новый банковский обмен не охватывает наличные, но кассовые и налоговые правила по таким расчётам сохраняются.

Обязательно ли получать чеки через банк? Нет. Предусмотрено право запретить их получение банком и отдельно запросить чек у продавца.

Сколько времени банк будет хранить чеки? Три года, но не дольше срока действия договора с клиентом.

Нужно ли что-то делать уже сейчас? Нет, новый порядок ещё не вступил в силу. Можно проверить свои данные в банке и пользоваться официальными сервисами проверки чеков.

Главное: новые правила нацелены на сопоставление безналичной оплаты и кассовых документов. Отдельного налога с покупок не появляется, а право потребовать чек сохраняется. Основные изменения для покупателей предусмотрены на 2027–2028 годы.

Авторы Александра Новоселова