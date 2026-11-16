Россиянам, чьи ИНН банки не смогут установить самостоятельно и которые не предоставят эти сведения по запросу, с июля 2028 года могут ограничить дистанционный доступ к счетам и снятие наличных в банкоматах. Такие ограничения предусмотрены поправками ко второму чтению законопроекта об особенностях исполнения федерального бюджета.

С 1 января 2027 года банки планируют обязать устанавливать идентификационные номера налогоплательщиков всех клиентов-физлиц. На сбор сведений о тех, кто уже пользуется банковскими услугами, кредитным организациям отведут год — до 1 января 2028-го. Если самостоятельно получить ИНН не получится, его запросят у самого гражданина.

Для клиентов, которые так и не предоставят номер, предусмотрены поэтапные ограничения. Спустя полтора года после вступления требований в силу банк на шесть месяцев приостановит дистанционное обслуживание и ограничит снятие денег через банкоматы с помощью карты или другого электронного средства платежа.

Если ИНН не появится в банковской системе и через два года, ограничения станут жёстче. С января 2029 года кредитная организация полностью прекратит дистанционный доступ к счетам и предоставление клиенту электронных средств платежа. При этом речь не идёт об автоматическом списании или конфискации денег клиента.

Налоговый номер также станет обязательным при открытии новых счетов и вкладов, а ещё при выдаче персонифицированных электронных средств платежа. Требование распространят и на неперсонифицированные электронные кошельки с остатком до 100 тысяч рублей и месячным оборотом до 200 тысяч. Сейчас для их оформления достаточно упрощённой идентификации.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства, не состоящих на налоговом учёте в России, отдельные положения предлагается применять с 1 сентября 2027 года. Сам законопроект внесли в Госдуму 30 сентября, а 29 октября он прошёл первое чтение. Окончательно новые правила пока не утверждены.