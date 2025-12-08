Путин в Индии
7 декабря, 22:35

ЦБ обяжет банки привязать ИНН к счетам россиян с 2027 года

Обложка © Life.ru

Банк России введёт обязательную привязку ИНН к банковским счетам физических лиц. Это нужно для борьбы с дропперством, сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова.

По её словам, ИНН станет обязательным реквизитом не только при открытии новых счетов, но и для уже существующих.

«Если раньше для банков не было обязательного требования устанавливать ИНН клиента как обязательный реквизит счёта, то мы такое требование введём — и при открытии нового счёта, и по тем счетам, что были открыты ранее. То есть банкам самостоятельно нужно будет дособирать необходимые данные. У банков уже сейчас есть инструменты ФНС России, позволяющие узнать ИНН клиента, не беспокоя гражданина»,приводит комментарий Поляковой РБК.

Нововведение нужно для запуска платформы «Антидроп», который намечен на середину 2027 года.

«Мы полагаем, что идентификатором клиента в системе будет ИНН, который банки давно используют и умеют с ним работать. Во время опросов банки подтвердили нам целесообразность такого выбора», — добавила Полякова.

Глава ВТБ прокомментировал анекдотом про нищего спор банков с маркетплейсами
Ранее в МВД рекомендовали не использовать отпечатки пальцев и Face ID для входа в банковские приложения. Вместо этого гражданам советуют ставить сложные пароли на блокировку экрана и устанавливать надёжные антивирусные программы.

Лия Мурадьян
