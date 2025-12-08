ЦБ обяжет банки привязать ИНН к счетам россиян с 2027 года

Банк России введёт обязательную привязку ИНН к банковским счетам физических лиц. Это нужно для борьбы с дропперством, сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова.

По её словам, ИНН станет обязательным реквизитом не только при открытии новых счетов, но и для уже существующих.

«Если раньше для банков не было обязательного требования устанавливать ИНН клиента как обязательный реквизит счёта, то мы такое требование введём — и при открытии нового счёта, и по тем счетам, что были открыты ранее. То есть банкам самостоятельно нужно будет дособирать необходимые данные. У банков уже сейчас есть инструменты ФНС России, позволяющие узнать ИНН клиента, не беспокоя гражданина», — приводит комментарий Поляковой РБК.

Нововведение нужно для запуска платформы «Антидроп», который намечен на середину 2027 года.

«Мы полагаем, что идентификатором клиента в системе будет ИНН, который банки давно используют и умеют с ним работать. Во время опросов банки подтвердили нам целесообразность такого выбора», — добавила Полякова.

Ранее в МВД рекомендовали не использовать отпечатки пальцев и Face ID для входа в банковские приложения. Вместо этого гражданам советуют ставить сложные пароли на блокировку экрана и устанавливать надёжные антивирусные программы.