Глава ВТБ прокомментировал анекдотом про нищего спор банков с маркетплейсами

Глава ВТБ Андрей Костин, обсуждая противоречия между банками и маркетплейсами, рассказал анекдот про бедного человека, который продаёт семечки. Смысл этой истории в том, что у каждого своя задача: нищий не занимается кредитованием, а Банк Нью-Йорка не продаёт семечки. По мнению Костина, аналогичная логика должна применяться и к отношениям между маркетплейсами и банками.

Костин объяснил, что недобросовестной конкуренцией считается ситуация, когда на маркетплейсе покупателям предлагают разные цены в зависимости от того, картой какого банка они оплачивают покупку. Например, если товар стоит 100 рублей при оплате картой ВТБ, но всего 90 рублей при использовании карты другого банка, это создаёт неравные условия.

В интервью РБК на форуме ВТБ «Россия зовёт!» глава ВТБ отметил, что финансовые организации не настроены враждебно по отношению к маркетплейсам. Вместе с тем он подчеркнул, что в мире ни одной стране не разрешают маркетплейсам создавать собственные банки. В качестве примера Костин привёл Китай, где банки, слишком активно развивавшие финансовые сервисы, были ограничены в своей деятельности.

Напомним, крупнейшие российские банки предложили запретить скидки на маркетплейсах, которые мотивируют покупателей пользоваться исключительно «кошельком» торговой площадки. Однако сами маркетплейсы не считают это признаком недобросовестной конкуренции и напоминают, что отказ от скидок приведёт к увеличению стоимости товаров для 85 миллионов потребителей, причём рост составит не менее 15–20%. Депутат Госдумы Нина Останина назвала конфликт «борьбой за кошельки» покупателей.