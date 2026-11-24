Налог на вклады в 2027 году: новые ставки до 22%, необлагаемый лимит и расчёт НДФЛ Оглавление Что изменится в налоге на вклады с 1 января 2027 года Налог в 2027 году за 2026-й: что нужно заплатить до декабря С какой суммы вклада нужно платить налог в 2027 году Какой вклад не облагается налогом: таблица сумм Как банки будут удерживать налог с процентов в 2027 году Сколько составит налог на вклады при ставке от 13 до 22% Примеры: сколько удержит банк и сколько доначислит ФНС Если вклады открыты в нескольких банках: как посчитают налог Нужно ли платить налог пенсионерам, ИП и нерезидентам Какие проценты не облагаются и что с долгосрочными вкладами Можно ли уменьшить налог на вклады с помощью вычетов Как проверить начисления и когда платить налог Частые вопросы о налоге на вклады в 2027 году Госдума приняла новые правила налога на вклады с 2027 года. Сколько удержит банк, какой необлагаемый лимит, кому начислят до 22% и как рассчитать налог. Налог на вклады в 2027 году: новые ставки НДФЛ до 22% и необлагаемый лимит. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Госдума 24 ноября 2026 года приняла в третьем чтении поправки к Налоговому кодексу, которые меняют налогообложение процентов по банковским вкладам. С 2027 года банки должны будут удерживать НДФЛ при выплате процентов, а ФНС — рассчитывать итоговый налог с учётом других облагаемых доходов гражданина. Максимальная ставка для налоговых резидентов вырастет с 15 до 22%, но коснётся далеко не всех вкладчиков. Предварительный необлагаемый лимит — 160 тысяч рублей процентного дохода. Life.ru объясняет, сколько придётся платить, что будет с вкладами в разных банках и почему в 2027 году возможны сразу два налоговых платежа.

Документу ещё предстоит пройти оставшиеся законодательные процедуры. О принятии поправок (законопроект № 617-9) сообщил Интерфакс. Ниже новые правила описаны в расчёте на их вступление в силу с 1 января 2027 года.

Что изменится в налоге на вклады с 1 января 2027 года

Налог на проценты по вкладам не новый: он уже существует. Меняются порядок удержания, расчёт необлагаемого минимума и ставки для резидентов. Сумма, которую человек положил в банк, сама по себе этим налогом не облагается.

Налог на вклады с 1 января 2027 года: новые ставки и порядок уплаты НДФЛ. Инфографика © Life.ru

* По правилам принятого Госдумой документа. Здесь и далее примеры для налоговых резидентов РФ, если не указано иное.

Налог в 2027 году за 2026-й: что нужно заплатить до декабря

До 1 декабря 2026 года нужно уплатить налог с процентов за 2025 год — необлагаемый минимум тогда составил 210 тысяч рублей. За проценты, фактически полученные в 2026 году, ФНС рассчитает налог по прежним правилам и направит уведомление в 2027-м. Срок уплаты — 1 декабря 2027 года. Новая пятиступенчатая шкала не применяется к этим процентам задним числом.

Налог на проценты по вкладам за 2026 год: срок уплаты до 1 декабря 2027 года. Фото © Life.ru

С какой суммы вклада нужно платить налог в 2027 году

Облагается не размер депозита, а совокупный процентный доход сверх необлагаемого минимума. По принятому Госдумой документу минимум для доходов 2027 года рассчитывается по максимальной ключевой ставке Банка России, действовавшей на первое число каждого месяца 2026 года. При старом порядке бралась ставка за год получения процентов.

По истории ключевой ставки ЦБ максимум на начало месяцев 2026 года пока равен 16%, а на 24 ноября ставка составляет 14%. Поэтому расчётный ориентир — 1 000 000 × 16% = 160 000 рублей. Если к 1 декабря ставка не окажется выше 16%, эта сумма станет лимитом и для процентов 2026 года, и для процентов 2027 года по новой формуле.

Облагаемые проценты = общая сумма учитываемых процентов за год − необлагаемый минимум (но не меньше нуля). Лимит один на человека, а не на каждый депозит или банк.

Какой вклад не облагается налогом: таблица сумм

При ориентире 160 тысяч рублей можно оценить сумму вклада, проценты по которому не превысят лимит. Пример для одного годового вклада с простой ставкой, без капитализации и других процентных доходов.

Какой вклад не облагается налогом в 2027 году: таблица сумм и ставок. Инфографика © Life.ru

Например, вклад в 2 млн рублей под 12% за год принесёт 240 тысяч рублей. При лимите 160 тысяч облагаемая часть составит 80 тысяч рублей. При ставке НДФЛ 13% налог — 10 400 рублей, а чистый процентный доход — 229 600 рублей. При капитализации, иных сроках и выплатах результат будет другим.

Как банки будут удерживать налог с процентов в 2027 году

По разъяснению Минфина, опубликованному РБК, в переходный год банк будет рассчитывать налог с выплаченных им процентов по ставке 13% для резидентов, учитывая необлагаемый минимум и ранее удержанные суммы. Пока выплаты конкретного банка с начала года не превышают минимум, удержания не будет. После превышения налог будет удерживаться при получении процентов.

Если в одном банке выплачено 100 тысяч рублей процентов в марте и 100 тысяч в сентябре, при лимите 160 тысяч рублей в марте налога нет, а в сентябре банк удержит 5 200 рублей (40 000 × 13%). Итоговый расчёт ФНС выполнит после завершения года.

Сколько составит налог на вклады при ставке от 13 до 22%

Новая шкала для резидентов будет учитывать облагаемые проценты вместе с зарплатой и другими доходами, включаемыми в общую совокупность налоговых баз. Действующие пороги пятиступенчатой шкалы опубликованы на сайте ФНС. Повышенная ставка применяется только к части базы выше соответствующего порога.

Ставки НДФЛ на проценты по вкладам в 2027 году: таблица от 13 до 22%. Инфографика © Life.ru

Таким образом, 22% — верхняя предельная ставка, а не налог для каждого владельца вклада. Учитываются именно облагаемые доходы: необлагаемые проценты и освобождённые от НДФЛ поступления в соответствующую базу не включаются.

Примеры: сколько удержит банк и сколько доначислит ФНС

Предположим, в 2027 году вкладчик получит 360 тысяч рублей процентов в одном российском банке. При лимите 160 тысяч облагаемая часть — 200 тысяч рублей. Банк удержит 26 тысяч рублей. Ниже — сколько дополнительного НДФЛ дадут проценты при разных зарплатах, если иных доходов и вычетов нет, а налог с зарплаты удержан полностью.

Примеры расчёта налога на вклады в 2027 году при разных уровнях дохода. Инфографика © Life.ru

Расчётные примеры, без вычетов и специальных налоговых баз. Во всех строках банк удерживает 26 000 ₽; итоговый НДФЛ рассчитан как разница между налогом с совокупной базы и налогом только с зарплаты.

Например, при зарплате 190 тысяч рублей в месяц годовая зарплата составит 2,28 млн. Из 200 тысяч облагаемых процентов 120 тысяч попадут под 13%, а оставшиеся 80 тысяч — под 15%. Итого 27 600 рублей. Поскольку банк уже удержал 26 тысяч, доплатить нужно будет 1 600 рублей.

Если вклады открыты в нескольких банках: как посчитают налог

Каждый банк в течение года видит только собственные выплаты и применяет минимум при предварительном расчёте. По итогам года ФНС суммирует процентные доходы из всех российских банков и применяет общий лимит только один раз. Этот порядок описан в разборе редакции законопроекта ко второму чтению.

Пример: один банк выплатил 120 тысяч рублей процентов, другой — 140 тысяч. При лимите 160 тысяч ни один из них не удержит налог. Но общий доход — 260 тысяч, из которых облагаются 100 тысяч. Если применяется ставка 13%, по итогам года ФНС начислит 13 тысяч рублей. Распределение денег между банками не создаёт нескольких необлагаемых лимитов.

Как ФНС рассчитает налог на вклады в нескольких банках в 2027 году. Фото © Life.ru

Нужно ли платить налог пенсионерам, ИП и нерезидентам

Пенсионеры не освобождены от налога на вклады только в силу возраста. Государственная пенсия, освобождённая от НДФЛ, не увеличивает облагаемую базу; работающим пенсионерам нужно учитывать облагаемую зарплату. Если пенсионер получил только 200 тысяч рублей процентов и освобождённую пенсию, при лимите 160 тысяч и ставке 13% расчётный налог равен 5 200 рублям.

ИП: с 2026 года банковские проценты выведены из доходов специальных налоговых режимов ЕСХН, УСН и автоУСН и облагаются НДФЛ по правилам для физлиц, как разъясняла ФНС. Для нерезидентов расчёт отличается: по редакции ко второму чтению специальную ставку 15% для процентов предлагается отменить, что означает применение общей ставки 30% при отсутствии иных оснований. Резидентство не равно гражданству; примеры с 13–22% на нерезидентов переносить нельзя.

Какие проценты не облагаются и что с долгосрочными вкладами

Не учитываются проценты по счетам эскроу и по рублёвым вкладам и счетам, если ставка весь календарный год не превышала 1% годовых. Проценты по валютным вкладам пересчитываются в рубли по курсу ЦБ на дату получения. Для вкладов дольше 15 месяцев с выплатой процентов в конце срока сохраняется специальный механизм учёта неиспользованного минимума за годы начисления процентов в предусмотренных законом пределах.

Можно ли уменьшить налог на вклады с помощью вычетов

В редакции ко второму чтению предусмотрено использование неиспользованного остатка некоторых стандартных, социальных и имущественных вычетов в отношении облагаемых процентов, если его нельзя полностью применить к другим предусмотренным законом базам. Подробности механизма. Это не означает автоматического возврата налога: право на вычет необходимо подтвердить в установленном порядке. За проценты 2026 года действуют прежние правила.

Как проверить начисления и когда платить налог

1. Сохраните договоры вкладов, справки банков о выплаченных процентах и удержанном НДФЛ. Уточните, в каком году проценты фактически получены, в том числе при капитализации.

2. Проверьте сведения в личном кабинете налогоплательщика: раздел доходов и банковских вкладов. За 2026 год дождитесь налогового уведомления в 2027 году; за 2027 год сравните окончательный расчёт ФНС в 2028-м с удержаниями банков.

3. Если возникла доплата, погасите её в срок, указанный в уведомлении (общий срок — 1 декабря следующего года). Если сведения неверны, запросите у банка справку и направьте обращение в ФНС. При наличии права на вычет заявите его в установленном порядке.

Как проверить налог на вклады в личном кабинете ФНС и когда его платить. Фото © Life.ru

По процентам в российских банках подавать 3-НДФЛ только из-за самого процентного дохода обычно не требуется. Доходы по зарубежным счетам у налоговых резидентов регулируются отдельно. Подробнее — как проверить налоговое уведомление и оплатить налоги.

Частые вопросы о налоге на вклады в 2027 году

Уже приняли закон о налоге на вклады 22%?

24 ноября Госдума приняла налоговый пакет в третьем чтении. До завершения законодательной процедуры прежние нормы продолжают действовать.

С какой суммы процентов придётся платить налог?

С превышения общего необлагаемого минимума. Предварительный ориентир для процентов 2027 года — 160 тысяч рублей; он зависит от максимальной ключевой ставки 2026 года на первые числа месяцев.

Спишут ли 22% с миллиона рублей на вкладе?

Нет. Сам депозит не облагается этим налогом. Ставка 22% применяется к соответствующей части общей налоговой базы резидента свыше 50 млн рублей.

Почему в 2027 году можно заплатить налог дважды?

До декабря 2027-го надо уплатить начисления за 2026 год, а банки в течение 2027-го будут удерживать налог с новых процентов. Это разные налоговые периоды.

Нужно ли закрывать вклад до Нового года?

Само открытие или закрытие вклада не определяет налог: важен момент получения процентов и условия договора. Досрочное закрытие может привести к потере дохода, поэтому сравните условия и итоговую доходность.

Если банк не удержал налог, значит, платить больше не нужно?

Нет. ФНС проверит совокупный доход по всем банкам и другие учитываемые доходы; при необходимости начислит доплату.

Будет ли налог с переводов на карту?

Это другая тема: отдельный налог на любой перевод не вводится. Подробности — в разборе новых правил переводов.

Авторы Александра Новоселова